De Zayas: Informe del alto comisionado de DDHH de la ONU sobre Venezuela carece de credibilidad

El experto independiente de la ONU Alfred de Zayas. Credito: ÚN

23 de junio de 2018.- El informe del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), Zeid Ra'ad Al Hussein, sobre la situación de las garantías fundamentales en Venezuela, carece de credibilidad y objetividad, destacó este viernes Alfred de Zayas, experto independiente del referido organismo.



“Mi preocupación es la credibilidad de la oficina cuando no muestra neutralidad, ni objetividad, una metodología que yo como profesor de Derecho Internacional exijo, no solo del Alto Comisionado, sino a las Cortes y de cualquier órgano público que vaya a llevar a cabo una investigación”, expresó el abogado en una entrevista radial difundida por Unión Radio en su portal web.



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela emitió un comunicado en el que rechazó el mencionado informe, calificado como un gesto de menosprecio a la institucionalidad y al marco jurídico internacional.



De Zayas contó que tras visitar el país en 2017, con el fin de levantar un informe sobre la realidad de Venezuela, la OHCHR hizo omisión de las conjeturas de él en el señalado documento.



“Tanto la oficina y una serie de organizaciones no gubernamentales (…) querían de mi, era una sola cosa, que yo condenase al Gobierno y que yo confirmarse que había una crisis humanitaria”, denunció.



El experto aseguró que su misión, en relación al viaje fue conocer y ayudar a solucionar los problemas que pudiera tener Venezuela.



Manifestó que su opinión como experto y exsecretario del comité de Derechos Humanos debe ser escuchada.



“Al menos que me escuchen, ni siguiera tienen el menor interés de escucharme o de escuchar las organizaciones no gubernamentales que estuvieron aquí en Ginebra el año pasado 2017 que le propiciaron” al departamento de Venezuela en la Oficina del Alto Comisionado y “ personalmente al Alto Comisionado toda una serie de informaciones sobre las guarimbas, sobre los abusos, sobre las violaciones que se cometieron en los meses de abril a julio", de 2017 dijo.



Durante esa fecha, sectores extremistas de la derecha venezolana alentaron acciones de calles y propiciaron hechos vandálicos y terroristas que causaron la muerte de 124 ciudadanos.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 388 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)