(VIDEO) Pepe Mujica visitó a Lula da Silva en prisión y expresó su apoyo por su liberación

22 de junio de 2018.- "Lula son todos, todos los que tienen un problema en la inmensidad de América Latina, no se olviden", expresó el expresidente uruguayo José Pepe Mujica, durante su participación en la vigilia en Curitiba, Brasil, donde junto a movimientos sociales expresó su apoyo a la liberación del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en prisión desde el 7 de abril pasado.



Mujica dispensó una visita a Lula da Silva en el recinto penitenciario, acompañado por la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann.



Relató que da Silva fue muy cordial al tiempo que reveló que se encontró con un expresidente preocupado por el futuro de Brasil y de América.



Mujica expresó su deseo de que Brasil pueda superar sus problemas y acotó: "Si Brasil anda bien, nosotros andamos bien, pero si anda, mal nosotros también".



"Lo que más me preocupa es que el pueblo brasileño pueda enfrentar su futuro, sobrellevar sus contradicciones, no perder su alegría y no caer en la confrontación", aseveró.



Asimismo, sostuvo que los latinoamericanos necesitan astucia para el mundo que va a venir, "para tener vínculos porque si no en el mundo que viene no existimos, debido a que no somos ni el 10% de la economía mundial".



Lula da Silva acató la sentencia de 12 años de prisión y se entregó a las autoridades el 7 de abril pasado, tras ser víctima de una sostenida persecución judicial impulsada por la derecha e intensificada tras el anuncio del exmandatario de medirse en la próxima contienda electoral pautada para octubre de este año, en torno a la cual las encuestas lo han presentado como el favorito para ganar los comicios.



El exmandatario asumió la Presidencia de Brasil en enero de 2003 y dedicó su gestión de gobierno en ejecutar políticas inclusivas para dignificar a los sectores históricamente marginados, como los pobres y la clase trabajadora. Bajo su liderazgo, el país se convirtió en un referente de desarrollo integral en América Latina y el mundo.



https://www.facebook.com/Lula/videos/1759105157491810/