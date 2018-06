Trump arremete contra México: "Solo toman nuestro dinero y nos venden drogas"

Donald Trump Credito: archivo

21 de Junio.- El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió hoy duras críticas a México y dijo que lo único que hace ese país por EE.UU. es quitarle dinero y venderle drogas, al tiempo que permite que los indocumentados atraviesen su país hacia el norte "como si caminaran por Central Park" en Nueva York.



"México no hace nada por nosotros, solo toman nuestro dinero y nos venden drogas", sentenció Trump en declaraciones a periodistas durante una reunión con su gabinete.



"Francamente, alientan a la gente a que vaya por México y hacia Estados Unidos, porque son narcotraficantes, traficantes de personas, coyotes... nos están llegando verdaderas joyas", aseguró.



"Caminan por México como si caminaran por Central Park. Es ridículo", opinó Trump, citando el famoso parque de Nueva York.



El presidente insistió en que el Gobierno mexicano "podría resolver este problema en dos minutos", pero "no lo hacen, hablan mucho pero no lo hacen".



"Estoy siendo muy duro con el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) porque es un acuerdo terrible para Estados Unidos. México está ganando 100.000 millones de dólares al año. Y una de las razones por las que estoy siendo duro es porque no hacen nada por nosotros en la frontera", afirmó Trump.



El mandatario pronosticó que será "muy interesante" ver qué ocurre con ese acuerdo comercial, en vigor desde 1994 entre Estados Unidos, Canadá y México.



En agosto pasado, a iniciativa de Estados Unidos, comenzó a renegociarse el TLCAN, pero hasta ahora no se han logrado avances significativos, y las tensiones comerciales entre los tres vecinos han aumentado a raíz de los aranceles impuestos por Trump al acero y aluminio de Canadá, México y otros países aliados.



El secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, aseguró este miércoles que espera que la renegociación del TLCAN "retome impulso" después de las elecciones presidenciales en México el próximo 1 de julio.



En las últimas semanas, Trump ha elevado además su retórica contra México, y el pasado 16 de mayo también denunció que el país vecino "no hace nada" por Estados Unidos en la frontera común.