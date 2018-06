Brasil: Lula recibe este jueves la visita de Pepe Mujica

Pepe Mujica y Lula da Silva

Brasilia, junio 21 - Preso político desde hace más de 10 semanas en la ciudad paranaense de Curitiba, Luiz Inácio Lula da Silva recibirá hoy la visita de su amigo y compañero el ex presidente de Uruguay José ''Pepe'' Mujica.



Mujica, quien irá acompañado por la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, sostendrá también un encuentro con la militancia presente en la Vigilia Lula Libre, un campamento en solidaridad al ex dignatario montado en las inmediaciones de la Superintendencia de la Policía Federal (PF).



La visita de Mujica 'refuerza el prestigio internacional de Lula y su fuerza simbólica en el escenario latinoamericano', significó ayer el diario digital Brasil 247, según el cual entre otros temas los ex mandatarios deben hablar de la Copa Mundial de fútbol, un deporte al cual ambos son aficionados.



La invitación para visitar a Lula y a los participantes en la vigilia democrática que permanecen acampados desde el 7 de abril, cuando fue encarcelado el fundador y líder histórico del PT, le fue extendida a Mujica por Manuela D´Ávila.



La precandidata presidencial por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB) viajó a Montevideo para explicar la situación de Lula, perseguido judicialmente con el propósito de excluirlo de la venidera contienda electoral.



Un día después de ser encarcelado Lula, Mujica dio a conocer a través de las redes sociales un video en el cual le enviaba 'un abrazo continental, un abrazo compañero, de un viejo luchador que es tu amigo y compañero en despuntar los sueños de una América que tiene todavía deudas sociales'.



Nuestra América -decía entonces el ex guerrillero- se sacude y todavía no hemos logrado juntarnos definitivamente. Queda mucho por luchar, tejer, construir y tal vez a alguno de nosotros nos esté reservado el camino de tener que empezar de nuevo, advertía.



'Los únicos derrotados son los que bajan los brazos', remarcó en su mensaje Mujica, quien en marzo último también se encontró con Lula en la localidad fronteriza de Santana do Livramento, en el inicio de la cuarta etapa de la caravana con que el líder histórico del PT comenzó a recorrer Brasil.



En un diálogo público realizado allí y del cual tomó parte también la depuesta mandataria constitucional Dilma Rousseff, Mujica enfatizó que 'en América Latina tenemos que aprender que sin unidad no hay poder y que nadie tiene la verdad absoluta'.



Lula, por su parte, comentó que nunca antes como entre los años 2000 y 2014 hubo tanta política social en América Latina. Vimos avanzar el continente de forma extraordinaria y además creamos un modo de hacer política que en algún momento comenzó a incomodar a los Estados Unidos.



Expresó también que, a su juicio, la gran novedad del siglo XXI son los golpes de nuevo tipo, que se desarrollan a través de una acción judicial, criminalizan a las personas, transforman las verdades en mentiras con el apoyo de los medios y terminan con el Poder Legislativo apartando, sin razón, a presidentes legítimamente electos.



Dirigiéndose personalmente a Mujica, Lula expresó también tener la certeza de que si las elecciones del próximo mes de octubre (para las cuales todas las encuestas de intención de voto lo sitúan como favorito) son normales, 'va a tener el placer de ver al Partido de los Trabajadores (PT) volver a gobernar'.