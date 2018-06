Moscú califica de error salida de EEUU del Consejo de DDHH

La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova Credito: Web

20 de junio de 2018.- La salida de EEUU del Consejo de DDHH de la ONU es un error, pero no causa ningún asombro, declaró en una rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova.



El 19 de junio el Gobierno de EEUU se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, argumentando que otros Estados no se atrevieron a sumarse a su intento de reformar ese cuerpo.



Zajárova aseguró que Washington utiliza esos recursos "muy fuertes" para promover exclusivamente las decisiones que le interesan.



"No nos asombró la salida de EEUU del Consejo de DDHH de la ONU, por una simple razón, ya tuvimos un antecedente semejante con la Unesco", subrayó la portavoz.



Para la diplomática, es evidente que Washington "está dispuesto a cooperar solo con aquellos mecanismos multilaterales y solo en aquellas cuestiones" que correspondan a sus propios intereses.