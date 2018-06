España: Personal de prisiones denuncia "evidente trato a favor" para el cuñado del rey

Un cartel en la entrada del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) da la bienvenida a Iñaki Urdangarín

Madrid, junio 20 - No parece que las primeras horas de Urdangarin en la cárcel estén siendo especialmente estresantes para el cuñado del rey. Según fuentes de la prisión abulense de Brieva en la que se encuentra desde el lunes, el marido de la infanta Cristina está "tranquilo" mientras mata el tiempo viendo por televisión los partidos del Mundial de fútbol que se disputa en Rusia. El primero fue el Túnez-Inglaterra, que acabó con victoria para los segundos por 1-2.



El exduque eligió esta cárcel para cumplir su condena por el caso Nóos de cinco años y diez meses. Se trata de un centro penitenciario de mujeres que ha tenido que acondicionar un módulo complementario para Urdangarin, del que es el único ocupante. Este espacio estaba vacío desde que lo abandonara en 2005 el exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán.



Hace poco dicho módulo fue reformado, con obras de acondicionamiento de baños y mejoras de las instalaciones de calefacción, agua caliente y refrigeración. El cuñado del rey está vigilado por un solo funcionario y en algún momento puede que lleguen a ser dos.



Con la llegada de Urdangarin, se ha tenido que reorganizar el servicio, según ha explicado el portavoz de prensa del sindicato CSIF, José Manuel Couso. La presencia del exduque ha obligado a que uno de los diez funcionarios que integran cada guardia haya tenido que dejar la tarea que realizaba en los módulos de mujeres para cambiarse al de Urdangarin.



Esta situación, además de obligar a reorganizar el servicio diario, también repercute en cuestiones como los días libres o las vacaciones. Por ello, CSIF ha anunciado una reunión con la dirección de esta cárcel para reclamar soluciones rápidas encaminadas a incrementar la plantilla y "poder prestar la atención que requiere un preso de estas características".

Un cartel en la entrada del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) da la bienvenida a Iñaki Urdangarín. - EFE



Un cartel en la entrada del Centro Penitenciario de Brieva (Ávila) da la bienvenida a Iñaki Urdangarín. - EFE



Este martes, la representación de CCOO en Instituciones Penitenciarias denunció un trato de favor hacia Urdangarin. El sindicato explicó en un comunicado que habilitar un módulo que estaba cerrado a un solo interno es un "evidente trato de favor" no justificado por circunstancia penitenciaria alguna.



La representación sindical considera que "la opción personal de Urdangarin de ingresar en la prisión de Brieva no debería, de conformidad a la legalidad vigente, ser un determinante para Instituciones Penitenciarias a la hora de establecer el centro donde cumplir su condena".



“El que un interno pueda modificar la organización y los servicios existentes en Instituciones Penitenciarias, es una anomalía de carácter democrático que desde Comisiones Obreras rechazamos, porque mientras se incumple la Ley Orgánica General Penitenciaria al no disponer de una celda por interno, como sucede en la inmensa mayoría de las situaciones, parece que se está pretendiendo, bajo confusos planteamientos de seguridad, habilitar todo un módulo para un solo recluso”, recoge el comunicado del sindicato.



“Lo que no es ni sindical ni moralmente aceptable es que, con unas plantillas que tienen más de 3.400 efectivos sin cubrir, a pesar de estar presupuestadas, con unos déficits que disparan las agresiones al personal penitenciario, entre otras carencias, se malgasten recursos asignando efectivos para el desarrollo de la actividad penitenciaria para un modulo con un solo recluso”, concluye CCOO



El portavoz adjunto del grupo parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, solicitó este martes la comparecencia del secretario general de Instituciones Penitenciaras para dar explicaciones sobre la elección de cárcel por parte de los presos y los posibles tratos diferenciales. Además, presentó una serie de preguntas por escrito al Gobierno en las que contrapone la situación de los presos soberanistas catalanes con la de Urdangarin y pide aclaraciones de por qué está ingresado en un cárcel de mujeres. "¿Considera el Gobierno español que no son buenas para el cuñado del rey las cárceles asignadas para los presos políticos catalanes en prisión preventiva?", es una de las preguntas.