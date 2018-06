Expediente del caso Odebrecht produce cisma en República Dominicana

20 de junio de 2018.- Cuando el Procurador General de República Dominicana, Jean Alaín Rodríguez, presentó el expediente del caso Odebrecht en el cual aparecen solo siete imputados, un cisma se adueñó de la opinión pública de esta nación.



El sonado caso, iniciado el pasado año y donde esta nación apareció como uno de los países en el cual sus funcionarios recibieron más sobornos a cambio de la adjudicación de obras, estaba a la espera de que la Fiscalía presentara su expediente al Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia.



Fueron 92 millones de dólares que la empresa brasileña admitió haber pagado en sobornos para acceder a contratos de obras entre 2001 y 2014, no es poca cosa.



La cifra de implicados inicialmente fue de 14 personas, la mayoría eran altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incluyendo a tres miembros del Comité Político, máximo órgano de dirección de esa organización, y dos del Comité Central .



Ahora, el Ministerio Público redujo la acusación a solo siete implicados: Ángel Rondón, Víctor Díaz, Conrado Enrique Pittaluga, Porfirio Andrés Bautista, Tommy Alberto Galán, Juan Roberto Rodríguez, y Jesús Antonio Vásquez.



Los excluidos, según la Procuraduría, fue debido a que en las investigaciones efectuadas no se encontraron evidencias suficientes para vincularlos.



En esos casos, dijo Rodríguez, 'fueron archivados los casos bajo la reserva de que si aparecieran nuevas evidencias se procedería de acuerdo con lo establecido en la norma procesal'.



Evidentemente sobre el caso existe un fuego cruzado donde la Fiscalía es el blanco principal pues varios sectores de la sociedad civil consideran que entre los siete no están todos los culpables.



Personalidades, organizaciones políticas y gente de pueblo se han manifestado de una forma u otra aunque el peso lo tienen quienes no están de acuerdo con el legajo.



El excandidato a la presidencia de la República por el PRM, Luis Abinader, se declaró 'sorprendido por la acusación presentada por el Ministerio Público.



¿Por qué someter a personas cuya última función pública fue anterior al período que ellos mismos documentan? Estas acciones parcializadas ilegitiman el proceso y la posibilidad de hacer justicia. Inaceptable, agregó.



Para el presidente del Partido Alianza País, Guillermo Moreno, la investigación es 'una farsa', Milton Morrison, de País Posible, la considera 'un boleto a la impunidad', mientras la presidenta de Opción Democrática, Minou Tavárez, señaló 'es un mensaje claro de que por ahora no va a haber justicia en este país'.



Y entre las opiniones críticas no podía faltar el movimiento cívico Marcha Verde -ente el cual surgió, creció y se desarrolló para luchar contra la corrupción y la impunidad cuando se conoció el caso Odebrecht-, que calificó como una burla a la población la solicitud de apertura a juicio hecha por el Procurador.



Varios días lleva ese movimiento en un Campamento frente a la Procuraduría con el reclamo ese organismo implique a los funcionarios ausentes del proceso por también haber recibido sobornos.



En estos momentos, la Suprema Corte ya designó al Juez que atenderá el caso e inicia el proceso en la corte, por su parte el Ministerio Público defiende a capa y espada el expediente presentado y lo cataloga de muy completo. Comienza un camino que todo parece indicar no será corto y tendrá mucha tela por donde cortar, por el momento, siguen las opiniones, controversias, los pro y los contra, parece los más aconsejable es seguir de cerca este caso el cual promete un interesante final.

