La ONU aprobó resolución que reafirma derecho de Puerto Rico a su determinación e independencia

Oscar López Rivera en la ONU

Nueva York, junio 19 - El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó este lunes una resolución en la que se reafirma el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia, así como exhortó al gobierno de los Estados Unidos (EEUU) a permitir a la isla caribeña a tomar decisiones soberana referente a las medidas política y económicas que se implantan en la nación.



La decisión del comité se tomó apelando a la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, aprobada por la ONU en diciembre de 1960, en el que se establece que "la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una denegación de los derechos humanos fundamentales, es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales".



De igual forma, declara que "todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación; en virtud de este derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural".



El texto, promovido por Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Rusia y Siria, se suma a las 36 resoluciones y decisiones sobre Puerto Rico adoptadas por el Comité a partir de 1972, refiere una nota del Centro de Noticias de la ONU.



Además de estos países, esta resolución fue respaldada por China, quien exhortó al EEUU a realizar un nuevo proceso que permita a Puerto Rico "ejercer plenamente su derecho inalienable a la libre determinación e independencia", indica un artículo del portal web puertorriqueño El Nuevo Día.



Durante la sesión, estuvo presente la vicepresidenta del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, quien rechazó la insensibilidad del presidente estadounidense Donald Trump ante la isla, tras los daños que se originaron en Puerto Rico por el paso del Huracán María en septiembre de 2017, que ocasionó casi la destrucción total de la isla.



Tras el paso del huracán María— que azoto varias islas del Caribe —se registraron 12 fallecidos en Puerto Rico y otras 15 mil personas quedaron en refugios.



En ese mismo mes, el pueblo de Puerto Rico se vió afectado por el paso del huracán Irma, en la que se registraron daños materiales que no han sido plenamente cuantificados.



Ante este hecho, María de Lourdes Santiago aseveró que "la prueba más dolorosa para muchos puertorriqueños y puertorriqueñas de la desidia estadounidense es la estudiada incompetencia del gobierno de EEUU ante los inmensos destrozos provocados por el huracán María", cita la nota del diario puertorriqueño.



En este debate, también participó el luchador independentista Óscar López Rivera, liberado en mayo de 2017 tras 35 años encarcelado en Estados Unidos por acusaciones de conspiración y vinculación con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico (FALN), organización que luchaba por la independencia de la isla, territorio convertido en colonia del gobierno de la nación norteamericana desde 1898.



Durante su participación, denunció el impacto desastroso sobre la economía, la cultura y la sociedad de Puerto Rico que tiene la imposición de un modelo colonial de la nación norteamericana.



"Estados Unidos quiere la jaula, pero no a los pichones. Desde el primer momento en que el Gobierno estadounidense invadió y ocupó la isla, uno de sus objetivos principales fue despoblar el territorio y destruir nuestra cultura, nuestra identidad y nuestro idioma", expresó.



Por su condición de "Estado Libre Asociado", Washington decide todo lo relacionado con el sistema financiero, las relaciones exteriores, la migración y el comercio de este territorio. Puerto Rico no puede hacer tratados comerciales con ningún país ni recibir en sus puertos barcos con banderas diferentes a las de Estados Unidos, bajo la ley "Jones Act", que rige desde 1920.



Tras años de dominación colonial, Puerto Rico tiene una deuda externa impagable de 70.000 millones de dólares.