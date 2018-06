Italia: El ministro del Interior de la ultraderecha propone censar a los gitanos y expulsar a aquellos que sean irregulares

El ministro de Interior, el ultraderechista Matteo Salvini Credito: El Mundo.es

18-06-18.-El ministro de Interior, Matteo Salvini, anunció su intención de hacer un censo de los gitanos de etnia sinti que viven en Italia y expulsar a todos aquellos que sean irregulares. "A los que sean italianos por desgracia nos los tendremos que quedar".



El líder de la ultraderechista Liga, que es además vicepresidente del Gobierno de coalición formado con el Movimiento Cinco Estrellas (M5E), aseguró este lunes que el Ministerio de Interior italiano estaba preparando un informe sobre la situación de los gitanos en Italia porque desde el último Gobierno de Silvio Berlusconi en el que el leguista Roberto Maroni fue ministro de Interior, no se había "hecho nada" sobre este tema.



En una entrevista con una televisión local, Salvini anunció que llevará a cabo un "reconocimiento" para ver "quién, cómo y cuantos" haciendo una suerte de censo o "anágrafe". Para el político aquellos que sean extranjeros irregulares serán "expulsados" a través de acuerdos con otros Estados pero "los gitanos italianos por desgracia nos los tendremos que quedar", añadió.



En 2008 Roberto Maroni -presidente de la región de Lombardía hasta el pasado mes de marzo- propuso sin mucho éxito tomar las huellas dactilares a todos los niños gitanos que vivían en campos nómadas en Italia para crear un banco de datos. Una propuesta que fue rechazada por la Unión Europea (UE).El polémico anuncio del ministro de Interior italiano fue duramente criticado por la oposición que lo calificó de aberrante, vulgar y demagógico.



"Es el último acto de un aumento de mensajes peligrosos e inaceptables", dijo el secretario del Partido Democrático (PD), Maurizio Martina. "No es posible que un país europeo como Italia viva cada día la enésima provocación que no ayuda a resolver ningún problema sino que alimenta una espiral de propaganda muy peligrosa".



"Ayer los refugiados y hoy los gitanos, mañana pistolas para todos", dijo irónicamente el ex primer ministro Paolo Gentiloni. "Qué cansado es ser malo". Las asociaciones de gitanos sinti también mostraron su rechazo a la iniciativa. "Los gitanos italianos están presentes en nuestro país desde hace por lo menos medio siglo y a veces son más italianos que otros ciudadanos", recordó el presidente de la asociación '21 luglio', Carlo Stasolla.



Según datos de esta asociación en 2017 había en Italia aproximadamente 26.000 gitanos de etnia sinti y rom de los que la mayoría vivían en precarias condiciones en asentamientos y campos nómadas. Muchos de ellos provienen de Rumanía y por lo tanto son ciudadanos de la UE que no podrían ser expulsados de Italia, como amenaza Salvini.