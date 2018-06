Colombia: Petro reconoce la victoria de Iván Duque aunque no se considera derrotado

Gustavo Petro Credito: Colombia.com

Bogotá, junio 17 - El ex candidato Gustavo Petro reconoció su derrota de este domingo en la segunda vuelta de las presidenciales de Colombia que fue ganada por el derechista Iván Duque.



“Por ahora no seremos gobierno”, escribió el exalcalde de Bogotá en Twitter minutos después de que la autoridad electoral reconociera como nuevo presidente a Duque, delfín del expresidente Álvaro Uribe y quien obtuvo el 53,95% de los votos frente al 41,83% de Petro.



Aunque no se consideró derrotado debido a su buen resultado en las elecciones “¿Cuál derrota?. Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos Gobierno”, escribió Petro, del movimiento Colombia Humana, en su cuenta de Twitter.



Con el 99,9 % de las mesas escrutadas, Duque, del uribista Centro Democrático, ganó la Presidencia de Colombia, con un poco más de 10,3 millones de votos (53,9 % del total), mientras que Petro, del movimiento Colombia Humana, tuvo el respaldo de más de 8 millones de respaldos (41,85 %).



Duque, de 41 años, será a partir del próximo 7 de agosto el sucesor del presidente Juan Manuel Santos, hasta el 2022.



En la primera vuelta, realizada el pasado 27 de marzo, Duque se impuso con más de 7,5 millones de votos (39,14 %), y Petro obtuvo en esa ocasión 4,8 millones de papeletas (25,08 %).