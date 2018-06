“Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno”: Petro

Gustavo Petro

Bogotá, junio 17 - A las 4p.m. de este domingo se cerraron las urnas de la histórica elección presidencial de Colombia, dividida por primera vez entre la derecha y la izquierda. Casi una hora después, la Registraduría informó que Iván Duque, candidato por el Centro Democrático, ganó la votación y será el nuevo presidente del país desde el próximo 7 de agosto. Minutos después, su contrincante Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter y afirmó: “Cuál derrota. Ocho millones de colombianos y colombianas libres en pie. Aquí no hay derrota. Por ahora no seremos gobierno”.



En total, 36.227.267 colombianos estaban habilitados para sufragar en 96.724 mesas instaladas en 11.233 puestos de votación en todo el país. En la primera vuelta, celebrada el pasado 27 de mayo, Duque recibió más de 7,5 millones de votos (39,14 %), y Petro obtuvo 4,8 millones (25,08 %). En la segunda vuelta, con el 99,45% escrutado, Duque se quedó con el 53,95% de la votación y Petro con el 41,83%.



Esta mañana Petro depositó su voto en un colegio del sur de Bogotá, acompañado de una de sus hijas y de su esposa, Verónica Alcocer. El candidato estuvo también acompañado de su compañera de fórmula, Ángela María Robledo; del senador Iván Cepeda, del Polo Democrático; y de la representante electa a la Cámara María José Pizarro, de la Lista de la Decencia.



Durante su campaña presidencial, Petro, exalcalde de Bogotá, volvió a los discursos de plaza y a la convocatoria de multitudes e intentó espantar los miedos que propagaron sus adversarios por su supuesta afinidad chavista ahora que Venezuela se hunde en la crisis económica.



Algunas de sus propuestas se centraron en impuestos para los latifundios improductivos, el tránsito hacia una economía no dependiente del petróleo y el carbón, y las críticas a la actual política antidrogas.



Petro nació en un hogar de la costa Caribe, fue educado por sacerdotes, abrazó las ideas de izquierda tras el golpe de Estado en Chile de 1973 y fue miembro de las filas del M-19. Se formó como economista, fue senador de la República y alcalde de Bogotá (2012-2015).