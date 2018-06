EEUU: Un muerto y 20 heridos en un tiroteo en un festival de artes en Nueva Jersey

Trentón, junio 17 - Un tiroteo desatado en la madrugada de este domingo en el festival Art All Night, celebrado en Trenton, la capital del estado de Nueva Jersey (EE.UU.), ha dejado al menos una muerto y una veintena de heridos, reportan medios locales. La víctima mortal es uno de los atacantes.



El evento, una muestra de artes, música y gastronomía local, atrae habitualmente a miles de personas. El festival comenzó el sábado por la tarde y debía durar toda la noche hasta la tarde del domingo, pero alrededor de las 03:00 de la madrugada dos personas abrieron fuego.



El tiroteo provocó una estampida entre las alrededor de mil personas que se encontraban el momento en el evento. 16 de los heridos fueron tratados por heridas de bala, mientras que la naturaleza de las demás lesiones no ha sido precisada. Cuatro personas se encuentran en estado crítico.



Uno de los agresores, un hombre de 33 años, resultó muerto, mientras que el segundo sospechoso ha sido detenido.



De acuerdo con Fox News, el alcalde de la ciudad, Eric Jackson, definió el suceso como "realmente una tragedia para Trenton". Por su parte, el fiscal del condado Mercer, Angelo J. Onofri, calificó lo ocurrido de "escena de un crimen en masa".



Los motivos del tiroteo todavía no han sido esclarecidos por el momento.

