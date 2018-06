España: Mariano Rajoy abandona su escaño en el parlamento

Mariano Rajoy Credito: Web

Madrid, junio 16 - El ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy, de 63 años, renunció este viernes 1 de junio a su acta de diputado en el Parlamento, un mes antes de dejar también la dirección del Partido Popular (PP), indicó la formación conservadora en un comunicado.



"El Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha presentado en el día de hoy la renuncia a su acta de diputado por Madrid (...) Una vez formalizada su baja como diputado, Mariano Rajoy solicitará su reingreso en el Cuerpo de Registradores de la Propiedad", indicó el PP.



Rajoy dejará así su escaño, tras haber sido diputado en la cámara baja desde 1989. Retomará la profesión de registrador, cuyas oposiciones aprobó con 24 años, con lo que se convirtió entonces "en el registrador más joven de España", según asegura su ficha de diputado.



Rajoy avisó el pasado 6 de junio de que iba a dejar la política "de manera definitiva", cinco días después de perder el poder en una moción de censura promovida por el líder socialista y ahora presidente del ejecutivo Pedro Sánchez.



El conservador, con cerca de 40 años de carrera política a sus espaldas, dejará también próximamente la presidencia del PP, que ocupa desde 2004 y para la que no ha designado ningún heredero.



La formación se ha visto inmersa en los últimos años en una cascada de escándalos de corrupción, entre ellos el que motivó la moción de censura de Sánchez: la trama Gürtel, una red de empresarios que sobornaron a cargos del PP para obtener contratos públicos.



El partido deberá elegir al sucesor de Rajoy en un congreso extraordinario previsto los próximos 20 y 21 de julio.



Los nombres que suenan son los de su ex ministra de Defensa y actual número dos del partido, María Dolores de Cospedal; Soraya Sáenz de Santamaría, su ex vicepresidenta; y Alberto Núñez Feijóo, presidente regional de Galicia, de donde Rajoy es originario.