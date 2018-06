Asamblea Nacional de Ecuador declara improcedente pedido de enjuiciamiento a Rafael Correa

Credito: Agencia Andes

Quito, junio 14 - La Asamblea Nacional de Ecuador declaró este jueves improcedente la solicitud de la Fiscalía de la nación para vincular al expresidente Rafael Correa en el caso del supuesto secuestro del exasambleísta Fernando Balda.



Tras la solicitud de la jueza de Garantías Penales, Daniella Camacho, para iniciar el enjuiciamiento penal contra el expresidente Rafael Correa, la AN lo declaró improcedente con 83 votos afirmativos, dos en contra y 13 abstenciones.



La AN declaró improcedente al aceptar la moción del asambleísta Fernando Burbano, quien propuso devolver el pedido a la jueza Camacho "pues no compete al Parlamento autorizar el enjuiciamiento a un expresidente, conforme dispone la Constitución".



Al finalizar la votación la presidenta de la AN, Elizabeth Cabezas, clausuró la sesión y ahora el caso pasará para la Corte Nacional.



Manifestantes en apoyo a Correa son reprimidos



En las afueras de la Asamblea Nacional de Ecuador manifestantes se acercaron para rechazar la vinculación de Correa en el proceso judicial, sin embargo, fueron reprimidos por la Policía.



Los asambleístas Gabriela Rivadeneira y Bairon Valle fueron agredidos por la policía con gases lacrimógenos ante de iniciar el pleno por el enjuiciamiento de Correa.