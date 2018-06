Fiscalía de El Salvador admite que no tiene pruebas contra el expresidente Funes

Mauricio Funes

San Salvador, junio 14 - La Fiscalía General de la República de El Salvador admitió que no tiene pruebas en contra del expresidente Mauricio Funes, quien es acusado de liderar una supuesta red sofisticada de corrupción durante su mandato (2009-2014).



“No hemos encontrado mayor cantidad de evidencia vinculada a él”, declaró el miércoles en una entrevista radial el jefe de unidad de investigación del caso, Jorge Cortez.



“Él tiene toda la razón del mundo en eso”, dijo Cortez en referencia a las quejas de Funes por la falta de evidencias para levantar el caso, que aduce una malversación de más de 351 millones de dólares entre varias personas.



De hecho, la Policía Nacional Civil detuvo a la ex primera dama y actual titular de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), Vanda Pignato.



En entrevista a una emisora, el ex jefe de Estado rechazó nuevamente la acción judicial en su contra e indicó que se trata de un montaje con objetivos políticos.



“Me parece un mal precedente para la justicia penal del país, me parece una verdadera aberración jurídica”, sostuvo Funes, quien tiene una orden de captura.