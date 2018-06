Más del 90% de los eurodiputados se ausentó durante el debate sobre las emergencias humanitarias

Los eurodiputados no quieren saber del Aquarius

Bruselas, junio 14 - 70 son los eurodiputados que han estado presentes en el debate “Emergencias humanitarias en el Mediterráneo y solidaridad en la UE” que se ha celebrado este miércoles durante el pleno del Parlamento Europeo que tiene lugar en Estrasburgo. 70 de 751, ni un 10% de la cámara.



Un punto de debate extraordinario incluido a petición del líder de Los Verdes, Philippe Lamberts y que salió adelante gracias al apoyo del grupo socialista, con 212 votos a favor y 62 en contra.



El reciente caso del barco Aquarius de la ONG SOS Mediterranée y de Médicos Sin Fronteras (MSF) y otras dos naves italianas, que transportan 629 inmigrantes procedentes de Libia, ha sido el principal suceso a debatir durante el pleno. Los ataques al ministro de Interior Italiano, Matteo Salvini, que prohibió la entrada argumentando que Italia “no asumirá ni a un solo inmigrante más”, han provocado la indignación de los eurodiputados italianos del Movimento 5 Estrellas y de Liga Norte, un “contrato” que ha hecho posible este nuevo gobierno.



El destino de las embarcaciones, que actualmente se encuentran en dirección a Valencia, y la gran cantidad de migración forzosa que reciben países como Italia, Grecia, Malta o España, ha pasado, sin embargo, desapercibido en el Parlamento Europeo, cuya política migratoria ha sido duramente criticada por muchos de los eurodiputados presentes, en su mayoría españoles e italianos.

La tibieza de las instituciones europeas



El presidente del Parlamento, Antonio Tajani, ha inaugurado el debate apelando a una “reacción inmediata por parte de la Unión Europea (UE)” y ha admitido que “el problema no puede resolverse a nivel nacional ni con polémicas entre Estados Miembros”, en referencia al tira y afloja entre España e Italia por la llegada del Aquarius y las otras dos naves italianas.



“El próximo Consejo Europeo (CE) no puede seguir sin que se tome una decisión, está en juego en la supervivencia de toda la UE” ha afirmado Tajani, en referencia a la incapacidad del Consejo para consensuar una reforma de Dublín (Reglamento sostiene que los refugiados son responsabilidad del país en el que desembarcan en primer lugar) que lleva 18 meses sin apenas avances y que está repercutiendo de manera real en la vida (y la muerte) de muchas personas migrantes.



La viceministra para la Presidencia Búlgara del Consejo de la UE, Monika Panayotova, ha querido destacar que el destino de los migrantes en el Mediterráneo no solamente es una responsabilidad de la Unión Europea “aun cuando estemos implicados plenamente a nuestro nivel” y ha apelado “la falta de oportunidades en sus países de origen” como principal problema a resolver.



El comisario de Migración y Asuntos de Interior, Dimitris Avramopoulos, ha espetado, por su parte, que no va a “a entrar en el jueguecito de echarle la culpa a los demás” y ha alabado a Italia y a otros estados miembros por “defender nuestros valores y asumir su parte de responsabilidad”. Sin embargo, no son pocos los eurodiputados que le han reprochado que esta decisión del gobierno italiano está vulnerando el derecho internacional y marítimo de la UE.



Avramoupoulos también ha afirmado que la “reubicación debe ser algo normal para las personas que necesiten protección” y que siguen formando al personal de los guardias costeros libios para que estén mejor preparados para llevar a cabo operaciones en el mar. Ha acabado su intervención con la frase: “Salvar vidas en el Mediterráneo, sí, y también proteger nuestras fronteras”. ¿Son las personas migrantes, una amenaza de la que hay que protegerse?

Toque de atención por llamar xenófobo a Salvini



Representantes de casi todos los partidos españoles han intervenido durante el pleno. Elena Valenciano ha sido la primera de ellas, en representación del grupo socialista, y ha afirmado que esta “situación solamente está dando beneficios a aquellos que están en contra del proyecto europeo, y se alimenta de xenófobos y racistas”.



Como portavoz del grupo de los liberales (ALDE) ha tomado la palabra Javier Nart. El eurodiputado de Ciudadanos ha apelado a una “solución africana, porque lo que ocurre en el Mediterráneo es el último eslabón de un problema que empieza en África”.



Mara Bizzotto, de la Liga Norte, uno de los partidos en el Gobierno, ha defendido firmemente la postura de Salvini y ha afirmado que “Italia es un campamento de refugiados", y que "la paciencia de los italianos se acabó". "Salvini y su Gobierno van a acabar con las mafias, cerraremos puertos a los barcos de los ricachones que traen inmigrantes", ha concluido.



Ignazio Corrao, del Movimiento 5 Estrellas, ha saltado ofendido contra las acusaciones de xenofobia. De hecho, el presidente de la sesión ha instado a la eurodiputada liberal Beatriz Becerra y al verde Ernest Urtasun a no utilizar "un vocabulario tan fuerte”, ya que ambos habían utilizado ese calificativo para referirse al gobierno italiano. De hecho, Urtasun se ha reafirmado y durante su turno ha dicho “las declaraciones de Salvini son xenofobia, no sé si nos van a sancionar, pero es la verdad” y ha culpado a la Unión Europea de fomentar la aparición de ese tipo de personajes.

Los eurodiputados españoles, muy presentes



Paloma López Bermejo (IU), Miguel Urban (Podemos), Jordi Solé (ERC) o Ana Miranda (BNG) son algunos de los eurodiputados españoles que también han tratado de resumir en un minuto su postura. La de IU ha apostillado que si la cosa continua de este modo, “la UE quedará deslegitimada y abre la puerta a la xenofobia y fascismo”. Urban ha afirmado que es “imprescindible abrir rutas legales y seguras de entrada de Europa, eliminar las vallas con concertinas e impedir las devoluciones en caliente”, Solé ha sostenido que “el Mediterráneo es la frontera más desigual y más mortífera del mundo” y Miranda ha hecho referencia a la escasa afluencia de eurodiputados en el debate “solo estamos aquí el 10%” y ha apelado al espíritu solidario de Europa “nosotros también hemos sido emigrantes”.



Teresa Jiménez- Becerril (PP) ha tenido que salvar la posición del Partido Popular en España, acusado de ser un “gobierno contrario a las políticas de acogida” y ha declarado que está “orgullosa de que España ayer y hoy siga salvando vidas, pero que una medida puntual no es lo que esperan los ciudadanos pues es pan para hoy y hambre para mañana”.



Tras casi dos horas de debate, el punto ha finalizado con la intervención, nuevamente, del comisario Avramopoulos, que ha advertido que la UE no puede permitirse ni política ni económicamente otra crisis de tamaña magnitud, “no puede ser que cada cual se fije en su situación nacional, necesitamos un acuerdo común para reformar el sistema”. Ahora, le toca mover ficha al Consejo Europeo, actualmente muy dividido, ya que el sur se siente abandonado y critica la falta de solidaridad y responsabilidad de socios comunitarios como Hungría, Polonia y República Checa, que no han reubicado ni a un solo solicitante de asilo.