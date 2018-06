Ministro de cultura y deporte de España renunció a su cargo

Máxim Huerta

El ministro de Cultura y Deporte de España, Máxim Huerta, renunció a su cargo con a penas con siete días en el puesto, con la nueva presidencia de Pedro Sánchez, tras de un escándalo por evasión de impuestos.



El Tribunal Supremo de Madrid rechazó los recursos entregados por Huerta en el año 2017, a cambio de un pago de 365.939 euros por evasión tributaria. Debido al escándalo los ministros del gabinete de Sánchez, pidieron la renuncia de Huerta del Ministerio de Cultura y Deporte.



El ex ministro fue condenado a cancelar la multa a la Agencia Tributaria, por utilizar una empresa interpuesta para pagar menos impuestos entre los años 2006 y 2008. El dictamen fue emitido en noviembre de 2014 por Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid.



Además, la aparición de un vídeo en el que el actual presidente del Gobierno prometía echar a aquel que actuara fiscalmente como lo hizo Huerta ha añadido más leña al fuego.



Por su parte, Huerta informó que primero sostendrá una reunión con Pedro Sánchez y después, entregará su carta de dimisión.



“Me voy porque amo la cultura. Me voy con la misma humildad con la que llegué aquí hace siete días y agradecido por los apoyos que he tenido. Me voy para que el ruido de toda esa jauría no rompa este proyecto que ha ilusionado a tantas personas en este país, el de Pedro Sánchez, y que la cultura y este país necesita”, expresó Huerta.



El nuevo ministro designado para la cartera de Cultura y Deporte es José Guirao, quien fue exdirector del Reina Sofía durante seis años y también ocupó la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura entre 1993 y 1994, con Felipe González al frente del Gobierno.