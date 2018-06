España: Tribunal Supremo condena a cuñado de rey Felipe VI a 5 años y diez meses de prisión

Iñaki Urdangarín Credito: Archivo

Madrid, junio 12 - El Tribunal Supremo español (TS) condenó este martes a Iñaki Urdangarin, cuñado del rey Felipe VI, a cinco años y diez meses de prisión por un caso de corrupción, lo que supone una reducción a la pena inicial que le impuso la Audiencia de Palma en febrero de 2017 de seis años y tres meses.



El TS revisó las condenas dictadas en primera instancia contra acusados del denominado "caso Nóos" por el desvío de varios millones de euros de dinero público a una fundación sin fines de lucro, manejada por Urdangarin.



La pena implica el ingreso en prisión de Urdangarin, que solo podría evitarla si la Audiencia de Palma decidiera no enviarle a la cárcel en atención a lo que pudiera hacer el Tribunal Constitucional en caso de admitir a trámite un probable recurso de amparo del reo. Sin embargo, esta es una probabilidad remota, por lo que Urdangarin sería el primer familiar de un rey de España que entra en la cárcel.



El 17 de febrero de 2017 Iñaki Urdangarin fue condenado a seis años y tres meses de cárcel por varios delitos en un sumario sobre corrupción en el que su esposa, la infanta Cristina de Borbón (hermana del monarca), fue absuelta de la acusación de colaboración en un delito fiscal.



A este respecto, el Supremo ha rebajado la cuantía que la Audiencia de Palma impuso pagar a la infanta Cristina como responsable civil a título lucrativo por el caso Nóos de 265.088 euros a 136.950 euros, al entender que no puede responder de esa manera de los delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin.



La condena al cuñado de Felipe VI es por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias y la rebaja respecto a la primera instancia es que el Supremo le absuelve del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, al entender que no ha quedado probada su intervención.



A la espera de esta decisión del Supremo conocida hoy, a Urdangarin, ex jugador internacional de balonmano, la Justicia le permitió permanecer en libertad condicional con obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial en su país de residencia, que es en la actualidad Suiza.