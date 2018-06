Arrancó la histórica cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un

Singapur, junio 11 - En el hotel Capella de la isla Sentosa, en Singapur, arrancó la histórica cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un.



Durante la reunión, ambos líderes discutirán los "amplios y profundos puntos de vista sobre el tema del establecimiento de las nuevas relaciones entre EE.UU.-Corea del Norte", así como la construcción de "un mecanismo de mantenimiento de una paz permanente y duradera en la península coreana", además de "la desnuclearización de la península de Corea y otros asuntos de interés mutuo, como lo exige el cambio de era", según adelantó la Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA, por sus siglas en inglés).



Kim: "Todo el mundo tiene la vista puesta en la histórica cumbre"



El primero en aterrizar el 10 de junio en la pequeña ciudad-Estado asiática fue el mandatario norcoreano. Escoltado por un gran convoy, se desplazó en limusina para entrevistarse con el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong.



"El mundo entero tiene la vista puesta en la histórica cumbre entre Corea del Norte y EE.UU. y gracias a sus sinceros esfuerzos [...] pudimos completar la preparación para la histórica cumbre", dijo Kim a Lee.



Durante una visita nocturna a lugares emblemáticos de la ciudad, Kim se mostró impresionado por el nivel de desarrollo económico de Singapur y se ha dicho dispuesto a "aprender" del país asiático.



Trump: "Pronto sabremos si un acuerdo real puede tener lugar o no"



Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó horas más tarde a Singapur, donde se reunió con el primer ministro del país anfitrión.



Antes de salir rumbo a Singapur desde Canadá, Trump aseguró que sabrá "desde el primer minuto" si Kim Jong-un habla en serio sobre la paz en la península de Corea, y advirtió que si sintiera que la cumbre no funciona "no perderá el tiempo".



En un tuit publicado horas antes de la cumbre, el mandatario afirmó que "pronto sabremos si un acuerdo real, a diferencia de los del pasado, puede tener lugar o no".



Cerca de 2.500 periodistas han acudido a Singapur para cubrir la reunión entre Trump y Kim. Además, cerca de 5.000 policías y personal de emergencia se encuentran de servicio durante la cumbre.

