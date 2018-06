Alemania emite una orden de arresto internacional para un alto funcionario del gobierno sirio

El presidente sirio, Bachar el Asad, con miembros del Ejército el pasado marzo. Credito: AFP

11-06-18.-Fiscales alemanes han emitido una orden de arresto internacional para un alto funcionario de inteligencia sirio acusado de supervisar la tortura y el asesinato de cientos de detenidos, dijo el viernes un informe de los medios de comunicación, según reseña la agencia AFP.



El semanario alemán Der Spiegel dijo que se busca a Jamil Hassan, jefe de la dirección de inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria y aliado cercano del presidente Bashar al-Assad, acusado de crímenes contra la humanidad.



La revista describió la orden para el arresto de Hassan como "el esfuerzo más serio hasta ahora realizado por un país occidental" para responsabilizar al gobierno de Siria por los crímenes cometidos contra los sirios desde el levantamiento de 2011 que desencadenó una brutal guerra civil.



Clemence Bectarte, abogada y coordinadora del Movimiento Mundial por los Derechos Humanos de la FIDH, dijo que era "la primera vez en el mundo que un poder judicial independiente ha determinado la responsabilidad individual por los crímenes perpetrados a gran escala" por Damasco.



La fiscalía federal alemana no quiso hacer ningún comentario al ser contactada por la AFP.



Según Spiegel, los fiscales alegan que Hassan, de 64 años, autorizó a sus agentes a "golpear, violar, torturar y matar" a cientos de prisioneros en los centros de detención del gobierno sirio entre 2011 y 2013.



Según informes, los cargos contra Hassan se basan en parte en informes de testigos y pruebas fotográficas sacadas clandestinamente del país por un fotógrafo que trabajaba para la policía militar siria.



Conocido como "César", el fotógrafo huyó de su tierra natal en 2013 con 55.000 fotografías que mostraban los cuerpos de personas que habían sido torturadas.



Aunque los presuntos abusos no ocurrieron en Alemania, el caso se ha presentado bajo el principio legal de jurisdicción universal, lo que significa que cualquier país puede perseguir a los perpetradores independientemente de dónde se haya cometido el crimen.



Alemania es uno de los pocos países del mundo que aplica el principio de jurisdicción universal.



El Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Derechos Humanos (ECCHR), un grupo de derechos con sede en Berlín, dijo que la orden de arresto de Hassan se produjo después de que el año pasado se presentase una denuncia penal contra 10 funcionarios sirios de alto rango acusándolos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.



El ECCHR, que presentó su denuncia conjuntamente con un grupo de activistas y supervivientes de la tortura siria, elogió el movimiento de los fiscales como "buenas noticias".



En su cuenta de Twitter, citó al superviviente de tortura Munem Hilaneh diciendo: "El silencio del mundo durante los siete años de crímenes continuos en Siria me hizo dudar de si la justicia todavía existe. Lo que sucedió hoy me da esperanza a mí y a miles de sirios".



Amnistía Internacional también acogió con satisfacción la orden de detención.



"Exigimos su arresto en nombre de cada persona cuya imagen torturada arde en nuestras mentes", tuiteó.



Más de 350.000 personas han muerto en la guerra siria de siete años, que comenzó con la represión brutal de las protestas antigubernamentales.