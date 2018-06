Canciller alemana, Angela Merkel: Decisión de Trump en G7 fue "decepcionante" y "deprimente"

Angelela Merkel y Donald Trump Credito: Reuters

11-06-18.-La canciller alemana, Angela Merkel, calificó este domingo (10.06.2018) de "deprimente" la forma como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró su apoyo al comunicado de la cumbre del G7.



"Habíamos estado hablando seriamente de temas claves, habíamos llegado a un acuerdo y luego la forma como el presidente retiró su apoyo, a través de un tuit, fue como una ducha fría, decepcionante y un poco deprimente", dijo Merkel en la Primera Cadena de la Televisión Alemana (ARD).



Merkel reiteró que Europa tiene que tomar su destino en sus manos, en ocasiones junto con Japón y Canadá, ante un presidente de EE.UU. que tiene una agenda clara. En la disputa comercial con EE.UU., Merkel llamó a los europeos a permanecer unidos y seguir haciendo esfuerzos por evitar una escalada.



Aranceles y Rusia



Interrogada acerca de si se podía imaginar la idea de abolición completa de los aranceles propuesta en determinado momento con Trump, Merkel dijo que en un caso ideal se podía llegar a ello pero advirtió que también hay que tener en cuenta el tema de las subvenciones.



"El tema de los aranceles no se puede mirar aisladamente, hay que pensar también en temas como las subvenciones", dijo. Con respecto a un posible regreso de Rusia al G7, Merkel dijo que se lo podía imaginar para un futuro pero que para ello tenían que darse las condiciones.



No obstante, Merkel subrayó que va a seguir hablando con Rusia en otros foros sobre determinados temas como el desarme o la crisis ucraniana.



