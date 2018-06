Exdirector de la CIA pide a G7 tolerar las ‘payasadas’ de Trump

El exdirector de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, John Brennan (2013-2017) .

11 junio 2018 - Un exjefe de la CIA carga contra las “políticas” y “payasadas” de Trump y pide paciencia a los aliados de EE.UU. por las controvertidas salidas del presidente. El exdirector de la CIA, Agencia Central de Inteligencia, John Brennan (2013-2017) lanzó duras críticas el domingo contra las “políticas proteccionistas” y “payasadas” del presidente estadounidense, Donald Trump, tras su participación en la cumbre del Grupo de los Siete (G7), celebrada el fin de semana en Quebec, Canadá.



“Tus equivocadas políticas proteccionistas y payasadas están dañando nuestra posición en el mundo, así como nuestros intereses nacionales. Tu forma de ver el mundo no representa los ideales estadounidenses”, escribió Brennan en un mensaje de Twitter en respuesta a un tuit de Trump en el que insultaba al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.



Los reproches a Trump por parte del jefe de la CIA durante el segundo mandato de Barack Obama, prosiguieron con la solicitud de un poco de paciencia a los países aliados y amigos de EE.UU. ante lo que, según él, calificó al mandatario de ser una aberración temporal para su nación.



Trump protagonizó una de los suyos al dejar la cumbre antes de que finalizara, y ya en su avión rumbo a Singapur, para reunirse mañana 12 de junio con el líder norcoreano, Kim Jong-un, retiró la firma de su país del comunicado final del G7.



El inquilino de la Casa Blanca culpaba a Canadá de su decisión de no suscribir en su totalidad el comunicado conjunto firmado por el resto de los países miembros del G7 —Alemania, China, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido— y no dudó en insultar a Trudeau, al que llamó “muy falso y débil”.



Ante este panorama, Brennan hizo un claro llamamiento a la comunidad internacional, en especial, a los aliados de Washington al requerirles que “sean pacientes, el señor Trump es una aberración temporal” para después asegurar que los Estados Unidos, y sus políticas, que todos conocen pronto volverán.



Por otro lado, el exdirector del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) James Comey, también se pronunció diciendo en otro tuit que las relaciones de su país en asuntos de seguridad nacional con Canadá son vitales para salvar vidas estadounidenses.



Para concluir, agregó que este periodo, refiriéndose al mandato de Trump, pasará pronto y las construidas relaciones a lo largo de generaciones entre ambas naciones volverán a su cauce natural.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 741 veces.

La fuente original de este documento es:

HispanTV (https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/379644/cia-brennan-trump-insulto-canada-grupo7)