Nicaragua: Grupos violentos opositores saquearon un hospital

11 junio 2018 - Grupos violentos identificados con sectores de la derecha en Nicaragua, atacaron el hospital de Nueva Guinea, en la Costa Caribe Sur, destruyendo a su paso, instalaciones de la unidad, además robaron una ambulancia, una camioneta y una moto.



Este no es el primer centro de salud, que atacan quienes protestan de manera violenta contra el gobierno legítimo de Daniel Ortega, recientemente, estos grupos de derecha también irrumpieron en el Hospital Alemán Nicaragüense, en Managua, donde saquearon, dañaron la infraestructura y amenazaron de muerte a todo el personal, reseñó el domingo en la noche el portal La Voz del Sandinismo.



El Hospital Humberto Alvarado, de la ciudad de Masaya, también fue afectado por los manifestantes violentos que ingresaron a la edificación con armas para intimidar y violentar la seguridad de las personas hospitalizadas.



Los grupos opositores también han secuestrado ambulancias, vehículos del Ministerio de Salud, y no han permitido la libre circulación de las diferentes unidades de salud públicas y privadas y el traslado de pacientes, en todo el territorio nacional, en el marco de sus protestas violentas.



Este lunes se cumplen 55 días de la violencia política desatada en Nicaragua por grupos vandálicos al servicio de la derecha que protestan en contra del gobierno de Daniel Ortega.



El 18 de abril estalló, en las calles de Nicaragua, una ola de protestas de calle y acciones violentas contra reformas del gobierno al seguro social. Aunque las medidas fueron derogadas, los enfrentamientos no cesaron.



Las manifestaciones violentas se han cobrado la vida de más de 100 personas, han dejado miles de heridos, además quienes protestan han mantenido un bloqueo constante de las principales vías del país centroamericano, han promovido saqueos, y han torturado y efectuado acciones denigrantes contra quienes piensan distintos a ellos.

