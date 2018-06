Italia: Barco de rescate Aquarius sigue a la deriva tras rechazo europeo

Roma, junio 11- El barco de rescate Aquarius sigue este lunes a la deriva, detenido a 35 millas de Italia y 27 de Malta, tras el rechazo de ambos Gobiernos a recibirlo, a pesar de que a bordo se encuentran 629 inmigrantes, entre ellos 123 menores no acompañados, 11 de ellos niños pequeños y siete mujeres embarazadas.



“El Aquarius tiene a bordo personas rescatadas siguiendo las instrucciones del Centro de Coordinación Marítimo de Roma y está a la espera de que este designe un puerto seguro”, explicó el coordinador de búsqueda y rescate de SOS Mediterranée, el marino Nicola Stalla, citado por el diario EL PAÍS.



SOS Mediterranée es la Organización No Gubernamental (ONG) encargada del barco, en el cual “apenas queda comida para esta noche”, informó el corresponsal de teleSUR en el sur de Europa y el Mediterráneo, Sergio Rodrigo, a través de Twitter.



Sin embargo, los alcaldes de las ciudades costeras de Nápoles, Palermo, Messina, Reggio Calabria y Taranto ya han ofrecido sus puertos para recibir el Aquarius, en contraposición a lo anunciado por el Gobierno central italiano.



“Si un ministro sin corazón deja morir en el mar a mujeres embarazadas, niños, ancianos, seres humanos... El puerto de Nápoles está preparado para acogerlos”, afirmó el alcalde Luigi di Magistris, en pleno desafío al nuevo titular del Interior italiano, Matteo Salvini.



Salvini, quien rechazó este lunes otro barco pero de la ONG alemana Sea Watch, había difundido en redes sociales su decisión. “Desde hoy, Italia también va a empezar a decir 'no' al tráfico de personas, y 'no' a la inmigración ilegal”, dijo.

