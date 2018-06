El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra: "No renunciaremos a nada para conseguir la independencia"

El presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra

10 de junio de 2018.- El presidente de la Generalitat (Gobierno catalán), Quim Torra, asegura en una entrevista publicada por el diario Ara que su Ejecutivo no renunciará "a nada" para alcanzar la independencia.



"No renunciaremos a nada para conseguir la independencia, pero estamos dispuestos a hablar de todo", afirma.



Los independentistas catalanes, según Torra, fueron "capaces de llevar a cabo un acto unilateral magnífico el 1 de octubre" de 2017 con el referéndum unilateral de autodeterminación, por lo que "quizá deberíamos de crear otro acto, si es necesario unilateral, que nos lleve a uno de estos momentos".



"Si podemos hacerlo con el Estado, y ése es el objetivo con el que vamos a las negociaciones, fantástico", matiza al agregar que "todo lo ocurrido es por no haber querido pactar un referéndum".



El presidente catalán declara que trabajará "con la voluntad de que mi país sea independiente".



Torra explica que su Gobierno está "por descontado abierto a cualquier mediación internacional".



"Somos conscientes de la dificultad endémica que tiene el Estado para reconocer Cataluña como sujeto político, y que, por lo tanto, quizá en algún momento necesitaremos, y nos convendrá, una mediación internacional", señala.



Torra cree que "a medida que vayamos avanzando (…) el foco de la comunidad internacional se pondrá más sobre el Estado" ya que en Europa "nadie entiende" que haya políticos catalanes que se encuentren en prisión o se hayan trasladado al extranjero con el fin de eludir la Justicia española.



Asimismo, el presidente de la Generalitat Quim Torra, mantiene que su Ejecutivo reabrirá las delegaciones del Gobierno en el extranjero, popularmente conocidas como "embajadas".



"Lo tenemos clarísimo: reabriremos todas las delegaciones cerradas y detendremos judicialmente el proceso de disolución de Diplocat (consejo de diplomacia pública de Cataluña)", afirma.



Según precisa Torra, la Generalitat comenzará con el "nombramiento de un nuevo delegado o delegada en Bruselas, una figura muy importante teniendo en cuenta que el Consejo de la República se encontrará cerca de Bruselas".



Respecto a este último, explica que "el Consejo de la República será una entidad que no dependerá de la financiación de la Generalitat" y qe "entre sus funciones" tendrá "la internacionalización del caso catalán".



"No tenemos a nadie mejor que al presidente [Carles] Puigdemont para poner de manifiesto la causa catalana con toda su potencia", añade.



Para el presidente catalán, los tres ejes de su mandato serán "el exilio, las instituciones catalanes y la ciudadanía".



"Nosotros habíamos planeado una legislatura que iba de la restitución (del anterior Ejecutivo) a la Constitución, a la redacción de un proyecto de Constitución catalana que ha de refrendarse", aclara al agregar que éste se realizaría en "el marco de una legislatura larga de cuatro años" y que "a nadie se le escapan las dificultades de todo tipo que tendremos, incluyendo una cierta debilidad parlamentaria".



El presidente catalán se muestra convencido de que los políticos en prisión "saldrán en libertad" ya que los delitos de los que se los acusa son "inexistentes", y también confía en que "el Estado quiera hacer justicia y no escarmiento".



"El día más feliz de mi presidencia será el día en que podamos votar al presidente Puigdemont como presidente legítimo y legal, por eso es muy importante todo el itinerario que hemos seguido: hemos estado confrontado al Estado español contra sí mismo", manifiesta.