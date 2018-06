Crecen las divisiones entre Trump y países del G7 tras desconocer acuerdo oficial de Canadá

10 de junio de 2018.- A pesar de que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, indicó este sábado que el Grupo de los Siete (G7) había logrado un acuerdo "firmado por todos" los miembros del organismo internacional, el presidente de los Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, desconoció dicho acuerdo y exigió a sus representantes a no firmar el texto.



"Basándome en las falsas declaraciones de Justin en su conferencia de prensa y en el hecho de que Canadá cobrará aranceles masivos a nuestros agricultores, trabajadores y compañías estadounidenses, he ordenado a nuestros representantes de EEUU no respaldar el comunicado", anunció Trump a través de su cuenta de Twitter.



El comunicado, divulgado tras dos días de reuniones en Canadá, demandaba a Irán a que su programa nuclear sea utilizado para "fines pacíficos" , a pesar de que EEUU se retiró del acuerdo nuclear hace un mes.



De igual forma, los países de Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y Reino Unido demandaron a Rusia frenar "intentos de socavar la democracia", así como rechazaron la propuesta de Trump de incluir nuevamente a la nación de Europa Oriental al grupo, refieren medios internacionales.



"Demandamos a Rusia detener su conducta desestabilizadora, la socavación de sistemas democráticos y su apoyo al régimen sirio", expresa la declaración final.



Otra de las razones por las que Trump desconoció la declaración final es por la postura del primer ministro canadiense, quien señaló que impondrá "sin ninguna duda" represalias comerciales a EEUU a partir del 1 de julio por la decisión de Washington de imponer aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio.



Ante esta decisión, Trump señaló en su cuenta en la red social que "Estados Unidos no permitirán que otros países impongan aranceles masivos y barreras comerciales a sus agricultores, trabajadores y empresas. Al enviar su producto a nuestro país libre de impuestos. Hemos aguantado el abuso comercial durante muchas décadas, y eso es suficiente".



Hasta los momentos, los países aliados de Estados Unidos y la nación norteamericana no han podido llegar a un consenso sobre el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, del cual EEUU se retiró en agosto del año pasado.



La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)