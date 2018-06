Unión Europea acusa a Trump de querer "cambiar el orden internacional"

Donald Tusk Credito: Web

08-06-18.-El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, afirmó este viernes (08.06.2018) que la Cumbre del G7 que se inicia en Canadá "será la más difícil en años" y acusó al mandatario estadounidense, Donald Trump, de querer "cambiar el orden internacional".



Tusk añadió durante una rueda de prensa en La Malbaie (Canadá), donde hoy se inicia la Cumbre del G7, que las discusiones de los líderes del G7 "serán bastante difíciles" por los desacuerdos entre Trump y sus aliados.



Además, Tusk rechazó frontalmente la propuesta del mandatario estadounidense, y del primer ministro italiano, Giuseppe Conte, de readmitir a Rusia en el G7. "Dejemos el G7 como está ahora. El siete es un número de la suerte, al menos en nuestra cultura", afirmó Tusk poco antes de iniciarse la Cumbre del G7 en Canadá.



Los temas espinosos



"Es evidente que el presidente estadounidense y el resto del grupo siguen estando en desacuerdo sobre comercio, cambio climático y el acuerdo nuclear con Irán", señaló Tusk.



"Pero lo que más me preocupa es que el orden internacional basado en normas está siendo atacado. Y lo que es bastante sorprendente no por los sospechosos habituales sino por su principal arquitecto y garante, los Estados Unidos", continuó Tusk.



El dirigente europeo también señaló que la UE seguirá intentando convencer al presidente estadounidense que "socavar este orden no tiene ningún sentido" porque sólo favorece a los que buscan un "nuevo orden en el que la democracia liberal y las libertades fundamentales dejarán de existir".



"Quiero ser muy claro, los valores del mercado y el orden basado en reglas son principios por los que merece la pena luchar y siempre los defenderemos, porque son los cimientos de las democracias liberales. De ninguna forma vamos a ceder en esto", terminó señalando Tusk.