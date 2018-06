(VIDEO) Despiden a comediante peruana por contar chistes xenófobos sobre venezolanos

La "comediante" peruana Julisa Milagros Credito: Captura

08-06-18.-Julisa Milagros, conocida en las redes como “La nueva codiciada”, fue despedida del bar La Victoria, ubicado en Lima, Perú, después de que se burlara de la situación que viven los venezolanos y emigraron a Perú con un “chiste” discriminatorio.



En sus chistes, la comediante aseguró que tenía meses preparando el “show” para que fuera exitoso. Sin embargo, sus intentos se vieron frustrados cuando hasta sus mismos compatriotas la criticaron en las redes sociales por comentarios “xenofobicos” y “fuera de lugar”.



En el video, se refiere a miles de venezolanos que en su mayoría son profesionales, de estudios superiores y posgrado, los cuales ha tenido que huir del país de origen a Perú para ocuparse en diferentes oficios para sobrevivir dignamente en otras circunstancias.



“Hay algo que a mí me molesta ya y es que hagan chistes sobre venezolanos, me molesta bastante porque siento que somos muy desconsiderados con las personas que nos sirven y atienden tan bien”, fue lo que dijo la joven en el video difundido en Instagram.



De la misma manera, “El Victoria Bar”, el recinto donde la joven se presentaba informó a través de la red social Instagram que la comediante fue despedida del lugar y acotó que no habrían futuras presentaciones de su persona en el local, además de ofrecer serias disculpas por la actitud de la peruana.



Asimismo, el restaurante, compartió una imagen en su cuenta en Instagram con el tricolor venezolano como muestra de solidaridad e integración entre ambas naciones.



Respondió a las críticas



La publicación del video donde se le aprecia contando los chistes sobre los venezolanos, generó polémica en las redes sociales, donde catalogan a la mujer de racista y de discriminación.



Su respuesta no se hizo esperar. Horas después, Milagros respondió a través de su Instagram y dijo que su intención "nunca fue ofender".