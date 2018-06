España: El nuevo gobierno levanta la supervisión de las cuentas de la Generalitat de Catalunya

Madrid, junio 8 - El Gobierno ha decidido levantar la supervisión sobre las cuentas de la Generalitat catalana, en manos del Ministerio de Hacienda desde septiembre del año pasado, y lo ha hecho como gesto de "normalidad política" y con la confianza de que "funcionará bien". Sin embargo, el derecho a decidir está "absolutamente fuera" de la agenda del diálogo que se va a establecer con Catalunya.



Según ha avanzado en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la reunión del Consejo de Ministros, la primera del gabinete de Pedro Sánchez, se ha hablado del fin de la aplicación del artículo 155 y de levantar el control de las finanzas.



Celaá ha insistido en que se trata de una "medida de normalización" y ha precisado que eso no significa "en absoluto" que el Gobierno "no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas".



Así las cosas, el Gobierno ha dado instrucciones a los bancos para que la Generalitat de Cataluña pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar por la supervisión del Ministerio de Hacienda. La ministra portavoz se ha mostrado segura de que el Govern catalán hará sus provisiones de gasto con arreglo a la ley y según sus competencias.

Reunión con todos los presidentes autonómicos



Asimismo, la portavoz ha avanzado que Pedro Sánchez tiene previsto mantener reuniones bilaterales con "todos y cada uno" de los mandatarios autonómicos, incluido el presidente de la Generalitat, Quim Torra.



"Este Gobierno tiene el gran objetivo de normalizar institucionalmente el país y, por eso, es fundamental abrirse el hielo", ha enfatizado Celaá en la rueda de prensa en Moncloa



"Obviamente, el presidente se va a encontrar, va a mantener reuniones bilaterales con todos y cada uno de los presidentes autonómicos, no sólo con Torra. También con Torra", ha precisado. Eso sí, ha puntualizado que en este diálogo el derecho a decidir está "absolutamente fuera" de la agenda.



De hecho ha situado la cuestión de la integridad territorial como "el principal problema" que tiene el país y para solucionarlo es necesario abrirse al diálogo y trasladar a la sociedad este ánimo de normalizar.



Tras señalar que es fundamental recuperar el diálogo, ha indicado que Sánchez iniciará conversaciones con todos los presidentes autonómicos para fijar una agenda y lo mismo hará con los líderes parlamentarios y con los agentes sociales. También ha anunciado que la ministra de Política Territorial tiene previsto una comparecencia la próxima semana sobre esta cuestión.

"Emoción política" feminista



La también ministra de Educación y Formación Profesional ha destacado la "emoción política" que le supuso ayer las distintas tomas de posesión de los miembros del "Consejo de Ministras y Ministros" que, por primera vez en la historia, tiene más mujeres que hombres.



"Es un mensaje a la sociedad para decir que hemos recogido el guante y que las mujeres en el Gobierno de España tienen carteras de peso, de mucho peso, y nos parece muy importante que la sociedad se vea reflejada en su Gobierno", ha enfatizado.



A lo que ha añadido que "éste es un primer mensaje que nos conecta con la contemporaneidad". Y es que el "compromiso" de este gabinete "con la igualdad es claro", ha reiterado Celaá, quien ha explicado que su intención será la de hacerla transversal a cada uno de sus ámbitos competenciales.



