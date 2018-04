Marina Silva anuncia su precandidatura a la presidencia de Brasil: "la ley será igual para todos"

Marina Silva Credito: Archivo

09-04-18.-La ex senadora Marina Silva lanzó hoy su precandidatura a la presidencia de Brasil, en un acto realizado por su partido Rede en Brasilia.



Silva, historiadora y ambientalista que es conocida por sus posiciones ecologistas y su cercanía a la Iglesia evangélica, manifestó que, de llegar a la presidencia, "la ley será igual para todos".



"Los Renán (por Calheiros, senador), Aecios (por Neves, ex candidato presidencial), Padilhas (por Eliseu, actual ministro) y los Temer (por el presidente Michel) no quedarán impunes", afirmó la política nacida cerca de la frontera con Bolivia, de 60 años.



Respecto a la inminente prisión de Luiz Inácio Lula da Silva, remarcó: "Es un día difícil porque tenemos un ex presidente de la República que está cerca de cumplir condena por los crímenes en los que participó. Pero eso indica que estamos iniciando un proceso de cambio en las leyes, que deben ser para todos".



Silva, quien fue ministra de Medio Ambiente durante los primeros cinco años de la presidencia de Lula (2003-2008), ya se presentó a las elecciones presidenciales de 2010 y 2014, y quedó en ambas en el tercer lugar, con un considerable caudal de votos.



En las últimas encuestas, se encuentra en el tercer lugar en la mayoría de escenarios, por detrás de Lula y el diputado ultraconservador Jaír Bolsonaro. Una eventual salida de Lula de la carrera electoral, modificaría, de todas formas, el panorama de una forma aún incierta.



Las elecciones presidenciales de Brasil se llevarán a cabo el 7 de octubre.