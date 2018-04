Trump acusa a Putin y a Irán de apoyar al "animal" de Al Assad y pide verificar el ataque químico en Duma, Siria

Credito: EP

09--04-18.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció este domingo el "insensato" ataque químico ocurrido en la localidad siria de Duma, acusado al Ejército sirio de impedir una verificación del suceso, y por último señaló al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y a Irán por "apoyar al animal de Bashar al Assad", su homólogo sirio, según repotan agencias internacionales.



"Muchos muertos, incluyendo mujeres y niños, en un insensato ataque químico en Siria. El área de la atrocidad está cerrada y rodeada por el Ejército sirio, haciéndola completamente inaccesible para el mundo exterior", ha denunciado Trump en su cuenta de Twitter.



"El presidente (Vladimir) Putin, Rusia e Irán son los responsables de apoyar a Al Assad 'El Animal'. Va a pagar un alto precio. Hay que abrir inmediatamente la zona para verificar y para que entre la ayuda médica. Esto es otro desastre humanitario sin razón alguna. ¡ENFERMO!", ha escrito.



Trump también ha tenido duras palabras para su predecesor, Barack Obama. "Si el presidente Obama hubiera marcado la línea roja en la arena, ¡el desastre sirio habría terminado hace mucho tiempo! ¡Al Assad 'El Animal' habría sido historia!", ha escrito.



La Casa Blanca no descarta recurrir a represalias militares contra el Gobierno sirio según ha declarado el asesor del presidente de EEUU para seguridad y lucha antiterrorista, Thomas Bossert.



EEUU NIEGA SU IMPLICACIÓN EN EL ÚLTIMO ATAQUE CON MISILES



No obstante, el Pentágono ha asegurado este domingo que Estados Unidos no está llevando a cabo ataques aéreos de ningún tipo contra Siria "en este momento" y ha negado su implicación en un ataque con misiles registrado este lunes a primera hora de la mañana en una base de la provincia siria de Homs.



"En este momento el Departamento de Defensa no está realizando ataques aéreos en Siria", han explicado las autoridades estadounidenses en un comunicado. "No obstante, continuamos supervisando la situación y apoyamos los esfuerzos diplomáticos en la zona para que aquellos que utilicen armas químicas en Siria, así como en otras partes, sean llevados ante la justicia", recoge el documento en relación con el supuesto ataque químico llevado a cabo el sábado en Duma, en la región de Ghuta Oriental, donde habrían muerto más de medio centenar de personas, según los rebeldes.