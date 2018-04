(AUDIO) El escandaloso audio del avión que trasladó a Lula: “Tira esa basura por la ventana”

Sao Paulo, abril 9 - “Llevalo y no lo traigas nunca más”, le dice un controlador de vuelo de la Fuerza Aérea al piloto del avión de la Policía Federal, que acababa de pedir autorización para despegar. “Vamos a respetar nuestro trabajo, hablemos de lo necesario”, interviene otra voz de varón. “Yo respeto... pero tira esa basura por la ventana”.



“Esa basura” era el expresidente Lula. El avión identificado como PR-AAC lo llevaba del aeropuerto de Congonhas, en São Paulo, a la ciudad de Curitiba, en Paraná, para cumplir la orden de prisión decretada por el juez Sérgio Moro.



“Esta frecuencia es grabada y puede ser usada contra nosotros. Entonces, mantengan la fraseología padrón”, advierte una mujer.



Los audios, que reflejan el nivel del odio y la violencia política que sacude a Brasil, fueron divulgados por el portal de noticias brasileño R7 y por el diario Jornal do Brasil, y su autenticidad fue confirmada por la Fuerza Aérea, que sin embargo no supo informar quiénes son las personas involucradas en los diálogos, ni anticipó qué medidas serán tomadas contra los responsables.



Su primer día detenido



Lula pasó su primer día detenido en Curitiba, en una celda de 15 metros cuadrados, donde recibió la visita de su abogado y vio, por televisión, la final de la copa Paulista, donde Corinthians (su equipo) ganó 1 a 0.



Su celda está totalmente aislada de la de otros condenados por el escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, incluyendo algunos que lo incriminaron, como el empresario Leo Pinheiro y su exministro de Hacienda Antonio Palocci.



"Él durmió tranquilo y no fue maltratado por los agentes del lugar. Permanece sereno y tranquilo", explicaron desde su partido, el cual ayudó a fundar en 1980.



Mientras tanto, y pese a que líderes políticos se concentraron en Curitiba (y otros tantos anunciaron que viajarán en las próximas horas), las visitas en los primeros días estarán restringidas a los abogados.



En lo que respecta a su rutina, además de su letrado y el fútbol, Lula desayunó café y pan con manteca para el desayuno, a las 7 h. Luego, para el almuerzo, le sirvieron arroz, frijoles, pastas y carne.



Afuera, a 200 metros de la sede de la policía, manifestantes se instalaron en un campamento, para pedir la liberación del expresidente.



https://soundcloud.com/todonoticias/el-audio-del-piloto-que-llevaba-a-lula-da-silva-a-curitiba