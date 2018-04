Brasil: Reprimieron a simpatizantes de Lula da Silva en Curitiba

Curitiba, abril 8- La Policía Federal de Brasil reprimió este sábado a los simpatizantes del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva a las afueras de la sede policial en Curitiba (Paraná), donde llegó el expresidente.



Los agentes de la policía federal reprimieron con bombas de estruendo y balas de goma la vigilia en apoyo a Lula.



"Democracia" pedian los manifestantes que fueron atacados por la policía.



El representante del Partido de los Trabajadores (PT) en Paraná, Florisvaldo Fier, indicó que "todo empezó con disparos de la policía federal. Dijeron que estábamos forzando la puerta y es una mentira".



Lula da Silva llegó a la sede policial de Curitiba tras entregarse a las autoridades para acatar la orden de detención emitida el pasado jueves por el juez Sérgio Moro.



El exmandatario brasileño participó más temprano en un acto multitudinario con sus simpatizantes y compañeros del Partido de los Trabajadores (PT) en las afueras sel Sindicato de los Metalúrgicos, en Sao Paulo. Luego, Lula se presentó a la Policía Federal y fue trasladado a Curitiba.



Durante el acto en Sao Paulo, Lula pronunció un histórico discurso en el que reivindicó su lucha por un Brasil de inclusión social, donde los pobres tengan acceso a vidas dignas y no sean excluidos por las élites.



"Ellos no saben que hay miles de Lulas, que mis ideas ya están en el aire y mi corazón va a latir con ustedes", expresó Lula ante la multitud en Sao Paulo.



"No vale la pena tratar de acabar con mis ideas, porque ya están en el aire, no vale la pena tratar de parar mis sueños, porque yo soñaré en sus cabezas, con sus ojos", afirmó el exmandatario.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 197 veces.