Venezuela expresa su reconocimiento a la revolucionaria brasileña Marisa Letícia

María Leticia da Silva

Caracas, abril 7 - La República Bolivariana de Venezuela manifestó en un comunicado de la Cancillería su reconocimiento a la vida y obra de la luchadora brasileña Marisa Letícia Lula da Silva, quien dedicó gran parte de su vida a la reivindicación de los más humildes de Brasil, en especial de la clase obrera.



Este sábado, cuando se conmemora 68 años de su nacimiento, su esposo y exmandatario de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, repudió las persecuciones que se ciernen sobre su familia: "No es fácil lo que le hicieron a Marisa, lo que le hacen a mis hijos. La prensa y el MP han avanzado la muerte de Marisa".



A continuación comunicado íntegro:



El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela expresa su reconocimiento a la primera estrella del Partido de los Trabajadores del Brasil, doña Marisa Letícia, que un día como hoy, hace 68 años, tuvo como fecha su nacimiento en la ciudad de São Bernardo do Campo.



Mujer revolucionaria y luchadora incansable por las causas justas del Pueblo brasileño junto a su compañero Luiz Ignacio Lula Da Silva, Marisa Leticia murió el 03 de febrero de 2017, víctima de la persecución judicial contra su familia.



La derecha brasileña, antidemocrática e incapaz de ganar elecciones, recurrió al terrible expediente del golpe de Estado incoado contra la presidenta legítima Dilma Rousseff y cuyos desdoblamientos comprenden la persecución judicial contra Lula Da Silva hasta el día de hoy.



La injusticia de la cual viene siendo objeto el ex presidente Lula alcanzó su ápice durante las últimas horas al ser decretada una sentencia de prisión, resultado de un proceso cargado de irregularidades y que tiene como motivación de fondo impedir la comparecencia del líder brasileño a las próximas elecciones presidenciales.



¡Viva la primera estrella del PT! ¡Fuerza Lula!



