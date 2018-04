Senador de EEUU se reunió con Maduro para pedir "elecciones libres" las de 20 de mayo serán consideradas “ilegítimas”

El senador demócrata de EEUU, Dick Durbin Credito: Efe

07-04-18.-El influyente senador demócrata de EEUU, Dick Durbin, se reunió en Caracas con el presidente de la República, Nicolás Maduro, a quien le advirtió que las elecciones anticipadas convocadas para el 20 de mayo serán consideradas “ilegítimas” si no cumplen con los estándares internacionales establecidos, informó este sábado su oficina, reseña la agencia Efe.



"Viajé a Caracas para entender mejor las condiciones que enfrentan los venezolanos y para instar al presidente Maduro a que se adhiera a las normas democráticas básicas, en particular con respecto a las dudosas elecciones programadas para mayo", indicó el senador en un comunicado reseñado por Efe.



Durbin, miembro del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta estadounidense, también se reunió con funcionarios del Gobierno y miembros de la oposición para abordar los retos que enfrenta el país petrolero.



El senador por Nueva Jersey recientemente presentó una resolución en el Senado condenando las acciones “represivas y antidemocráticas” del Gobierno venezolano y convocando elecciones libres y justas para su población.



Además, Durbin también se reunió y presionó para la liberación del misionero mormón Josh Holt, un ciudadano estadounidense encarcelado en Caracas desde hace casi dos años, y sobre el que Estados Unidos considera que se han presentado cargos falsos, al vincularle con la actividad terrorista de una guerrilla.



"Los venezolanos y los estadounidenses comparten una larga y profunda amistad", apuntó Durbin.



"Señalé que existe un acuerdo bipartidista en Washington sobre problemas económicos, políticos y humanitarios profundamente preocupantes en Venezuela", dijo Durbin.



El senador se mostró "desconsolado" por la realidad que vio en el país, especialmente por el colapso de los abastecimientos de alimentación y medicamentos.



"Desafortunadamente, no abordar estos problemas, celebrar elecciones creíbles y liberar a los presos políticos venezolanos y a Josh Holt solo aislará aún más a Venezuela a nivel internacional y tensará las relaciones con Estados Unidos", agregó.



Durante su estancia en Caracas, Durbin se reunió con Maduro, miembros de la oposición, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza, los ministros de Salud y Nutrición, líderes empresariales, grupos de la sociedad civil, médicos y organizaciones humanitarias.



En 2017, Durbin presentó la Ley de Asistencia Humanitaria y Defensa de la Gobernabilidad Democrática de Venezuela que ordena al Departamento de Estado trabajar a través de organizaciones no gubernamentales para proporcionar productos de salud pública, productos alimenticios básicos y asistencia técnica a la población venezolana.