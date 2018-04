Lula anuncia ante sus seguidores que cumplirá el mandato de prisión

El ex-presidentre de Brasil, Lula Da Silva Credito: Efe

07-04-18.-El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula Da Silva anunció este sábado 7 de abril que cumplirá el mandato de prisión del juez Sergio Moro, durante un discurso ante simpatizantes que le acompañaron en el sindicato metalúrgico de Sao Bernado do Campo, según reseña la agencia Efe.



“Voy a atender el mandato de ellos. No estoy por encima de la Justicia, creo en la Justicia, pero en una Justicia justa, con un proceso basado en pruebas concretas”, dijo.



Da Silva hizo el anuncio frente a un gran número de simpatizantes y tras asistir a una misa por la memoria de su esposa, Marisa Leticia, fallecida el año pasado. El ex mandatario y líder del Partido de los Trabajadores aseguró que las medidas que ahora pesan en su contra “no van dirigidas a él, sino al pueblo que representa”. Aseguró nuevamente que sus adversarios políticos no le perdonan contar con la “simpatía de la mayoría del pueblo brasileño y que “no le perdonan haber sacado a tantas personas de la pobreza”.



Asimismo, aunque dejó claro que no confía en el sistema de justicia del país, aseguró que demostrará su inocencia y que a partir de ahora hay “miles de Lulas en las calles de Brasil”.



El dirigente estuvo acompañado por la ex presidenta Dilma Rousseff, varios miembros de la cúpula del Partido de los Trabajadores (PT) y aliados, Lula se encaramó a la tarima de un camión instalado en las inmediaciones de la sede del sindicato para saludar a sus seguidores.



El presidente se recluyó en la sede sindical en la noche del jueves. Se espera que su entrega ante las autoridades se concrete la tarde de este sábado.