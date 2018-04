(VIDEOS) Brasil: Movimientos populares sobre el arresto de Lula:la resistencia es nuestra única opción

Contra las armas de la tiranía, los pueblos y todos los ciudadanos tienen derecho a la desobediencia civil Credito: Fabio Pozzebom/EBC

6 abril 2018 - Los dos principales frentes de defensa de la democracia en Brasil, creados en 2015 para combatir el movimiento golpista contra el mandato de la presidenta electa Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), divulgaron un boletín de prensa conjunto denunciando las inmoralidades y desmanes del juez Sergio Moro en la saña de perseguir al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT).



El documento intitulado "Contra el Estado de excepción, Libertad para Lula" está firmado por el Frente Brasil Popular, que congrega más de 70 organizaciones populares de izquierda, y por el Frente Pueblo Sin Miedo, constituido por cerca de treinta entidades de izquierda.



Los movimientos comentan la sentencia del juez Sergio Moro de detener a Lula y afirman que "la decisión de Moro expresa otra etapa del golpe de Estado contra la democracia, las conquistas del pueblo brasileño y la soberanía de nuestra nación".



Los dos frentes organizan la vigilia en el Sindicato de Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, donde sus principales líderes están presentes junto al ex mandatario brasileño desde el pasado viernes, 5 de abril.



"Desde la histórica ciudadela de trabajadores brasileños, en São Bernardo do Campo, convocamos a todos los demócratas a sumarse a las filas en defensa de la libertad del presidente Lula y contra el arbitrio. Estamos al lado del presidente Lula en esta decisiva batalla, juntos en la lucha por sus prerrogativas constitucionales, dispuestos a resistir contra la truculencia y mezquindad que tomaron por asalto las instituciones", defienden.



En el texto, las organizaciones también reivindican las acciones realizadas este viernes por la mañana contra el arresto de Lula: "Contra las armas de la tiranía, los pueblos y todos los ciudadanos tienen derecho a la desobediencia civil", concluyen.









La fuente original de este documento es:

Brasil de Fato (https://www.brasildefato.com.br/2018/04/06/movimientos-populares-sobre-el-arresto-de-lulala-resistencia-es-nuestra-unica-opcion/)