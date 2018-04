Brasil: El expresidente brasileño Lula no se entregará a la policía

Lula permanece "tranquilo y bien dispuesto.

6 abril 2018 - El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no se entregará a la Policía Federal en Curitiba como había ordenado el juez de la Operación Lava Jato Sérgio Moro, según avanzó el diario local Folha de Sao Paulo.



Según este periódico, a primera hora de la mañana la decisión del expresidente, que permanece "tranquilo y bien dispuesto", era no viajar a la ciudad sureña y permanecer en São Bernardo do Campo (Sao Paulo, sureste), donde se concentran miles de simpatizantes para apoyarlo.



El líder del Partido de los Trabajadores (PT) fue condenado a 12 años y un mes de corrupción por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero, y el juez Moro dio de plazo hasta las 17 horas (20.00 GMT) de este 6 de abril para que Lula se presente ante la Superintendecia de la Policía Federal de Curitiba para empezar a cumplir la sentencia.



Sus abogados presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para ganar tiempo, alegando que Moro se saltó los plazos, dado que en un principio se esperaba que el ingreso en prisión tuviera lugar a partir del 10 de abril.



Ese día termina el plazo para que el Tribunal Regional Federal de la 4 Región (TRF-4) responda un último recurso de la defensa de Lula, pero se trata de un formalismo que Moro decidió obviar después de que el propio TRF-4 le diera permiso para ordenar la detención.



Lula no ha hecho ninguna declaración pública desde que la noche del 4 de abril el Tribunal Supremo Federal denegara su recurso de habeas corpus (petición para evaluar la legalidad de un arresto), lo que precipitó su próxima entrada en prisión.



Permanece en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, el lugar donde inició su carrera como líder sindical y donde se forjó la fundación del PT.



Le arropa toda la cúpula del partido, la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016); la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann; y decenas de diputados, senadores y gobernadores de varios estados.

La fuente original de este documento es:

SputnikNews (https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201804061077666788-brasil-justicia-politica-da-silva/)