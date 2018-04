Copa Airlines ofrece reembolso de boletos tras suspensión venezolana

Panamá, abril 6 - La panameña Copa Airlines dijo hoy que reembolsará el valor de los boletos no utilizados a sus usuarios con destino a Venezuela, luego de que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenó la suspensión a partir de este viernes y por 90 días “prorrogables” de todos sus vuelos “desde y hacia” ese país.



Copa Airlines es una de las 46 empresas que aparecen en una lista venezolana, que también incluye altos funcionarios panameños, entre ellos el presidente Juan Carlos Varela, sujetos a una suspensión de las relaciones económicas con Venezuela.



Ello, en medio de una nueva crisis bilateral que de momento involucra la retirada del embajador de Panamá en Venezuela, Miguel Mejía, y el pedido panameño de que Caracas haga lo mismo con su representante diplomático en el país centroamericano, Jorge Durán.



Copa dijo este jueves en un comunicado que “con el objetivo de brindar atención a sus pasajeros que tienen vuelos programados hacia y desde Venezuela en los próximos 90 días, ofrece la posibilidad de reembolsar sin penalidades la totalidad del valor de sus boletos aéreos no utilizados”.



Los pasajeros que hayan iniciado su vuelo también podrán reembolsar sin penalidades el trayecto no utilizado, dijo la Aerolínea.

