Congregados en vigilia, movimientos sociales de Brasil planean defender a Lula

Gran cantidad de personas están a las afueras del Sindicato de Metalurgia dispuestos a evitar que Lula sea detenido

Sao Paulo, abril 6 - Una multitud de personas se congregan la madrugada de este viernes en las calles de Sao Bernardo do Campo, municipio brasileño del estado de Sao Paulo, en defensa del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra en el Sindicato de Metalurgia tras la orden de prisión expedida en su contra.



Lula deberá presentarse de forma voluntaria ante la sede de la Policía Federal de Curitiba a las 17H00 hora local (20H00 GMT). Aún se desconoce si el expresidente cumplirá esta medida, decidida por el juez federal Sérgio Moro en su determinación.



"Pienso sinceramente que son ellos (los policías) los que deberían venir. Va a ser como en la época de la dictadura (1964-1985)”, declaró el senador Lindnbergh Farias, del Partido de los Trabajadores (PT), que participó en la vigilia.



Diferentes movimientos sociales, como los Sin Techo (MTST) o los Rurales Sin Tierra (MST), están en Sao Bernardo do Campo con la intención de “cercar” el Sindicato de Metalurgia como medida de protección ante la tentativa de la Policía de capturar a Lula.



En ese sentido, Farias sostuvo que ante el “mar de gente enfrente” en respaldo al ex jefe de Estado, una detención sería “una vergüenza internacional”, que confirmaría la posible “prisión ilegal" de Lula; luego de que la Corte Federal de Brasil rechazara el habeas corpus con el que se solicitaba mantener su libertad.



En una entrevista concedida a la emisora CBN, y reproducida por el diario Globo, el exmandatario comentó que esperará a las orientaciones de sus abogados antes de decidir si se entrega en Curitiba, tal como exige el auto de Moro.



Afirmó que la orden de prisión en su contra es absurda y responde al sueño del juez federal de verle pasar un día preso.