Escenario tras la decisión del STF sobre Lula da Silva

18. Si la Corte le concede el habeas corpus, Lula seguiría libre. Dependiendo de la extensión del fallo, hasta la apelación ante el STJ o inclusive hasta la apelación ante el STF. Puede demorar años. Si no se la concede, iría preso ya. — Bruno Bimbi (@bbimbi) 4 de abril de 2018

21. Vaya preso o no, la discusión por su candidatura pasa por otro carril. Lo decide la justicia electoral y no hay una relación directa con la decisión de hoy. Es otro tema, que demandará otro proceso, en otro fuero. — Bruno Bimbi (@bbimbi) 4 de abril de 2018

5 abril 2018 - La decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) de rechazar el habeas corpus presentado por el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva define no solo el futuro del exmandatario sino la democracia y justicia en Brasil.El pasado 30 de enero los abogados del expresidente presentaron el recurso judicial ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) tras la decisión del Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre de confirmar su condena por corrupción y lavado de dinero.La defensa pide que el STJ conceda el recurso de amparo para que Lula enfrente en libertad las futuras etapas del proceso y los recursos ante los tribunales superiores.¿Qué sigue para Lula?Luiz Inácio Lula da Silva no irá preso inmediatamente y su candidatura presidencial seguirá adelante, pese al fallo del STF contra el habeas corpus.El STF deberá notificar al Tribunal Regional de Porto Alegre, que a su vez debe avisar al juez Sérgio Moro, quien es el encargado de dictar la orden de prisión a Lula da Silva.Sin embargo, Lula puede apelar al Superior Tribunal de Justicia (STJ) o al propio STF para solicitar la suspensión de la ejecución de las penas."Ninguna persona puede evitar que Lula ponga su candidatura en agosto, el PT (Partido de los Trabajadores) está en las condiciones de poner su nombre", sostuvo Flavio Túlio Ribeiro, economista e historiador brasileño, en entrevista con teleSUR.Su candidatura deberá ser decidida por la justicia electoral, por lo que no hay una relación directa con el fallo del STF sobre el habeas corpus."Lula tiene toda la capacidad por la Justicia brasileña, aún estando en prisión puede ser candidato", reiteró Flavio Túlio Ribeiro.