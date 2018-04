América Latina y el Caribe abogan por la unidad y solidaridad en Conferencia del Mnoal

Bakú, abril 5 - La representación de América Latina y el Caribe hizo este jueves aquí un llamado a la cooperación, la unidad y la solidaridad en el seno del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal).



Al intervenir a nombre de esa región en la XVIII Conferencia ministerial de ese grupo, el vicecanciller cubano, Abelardo Moreno, indicó que pilares esenciales de esas acciones para garantizar la paz y la seguridad internacional son la confianza entre las naciones y el respeto a la soberanía e independencia.



También reafirmó la importancia de que en las labores del Movimiento predomineN la integridad territorial y el no uso ni amenaza del uso de la fuerza



Asimismo instó a respetar la libre determinación de los pueblos, al tiempo que rechazó la injerencia en asuntos internos.



Moreno, quien encabeza la delegación de Cuba a este encuentro, recordó que en América Latina y el Caribe, esos principios fueron comprendidos y plasmados en la Proclama de esa región como zona de paz, compromiso suscrito en La Habana en enero de 2014, durante la Cumbre de la Celac.



Luego de agradecer al pueblo y gobierno de Azerbaiyán por la acogida mostrada a los delegados a esta cita en Bakú, el diplomático evaluó la actual coyuntura internacional como compleja y que trae aparejados nuevos peligros y amenazas que atañen directamente a la estabilidad mundial y a la preservación de la paz, acotó.



En ese sentido recordó la vigencia de los principios fundacionales del Mnoal, los de Bandung(1955) y de Belgrado (1961,) que consideró deben ser no solo preservados sino desarrollados.



En la sesión inaugural de la XVIII Conferencia ministerial de Mnoal, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció medidas coercitivas unilaterales y planes injerencistas y violentos que atentan contra la estabilidad y la democracia en su país, los cuales cuentan con el respaldo de Estados UnidoS.



Al respecto convocó a la solidaridad de Mnoal con el país suramericano y la Revolución bolivariana, que Washington considera de forma errónea como una amenaza extraordinaria a su seguridad nacional.



Los asistentes a la ceremonia inaugural de la XVIII Conferencia recibieron el saludo del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, quien adelantó detalles de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Mnoal en 2019, cuando la nación caucásica asumirá hasta 2022 la presidencia pro tempore del foro tercermundista,



La reunión de Bakú concluirá mañana viernes con la aprobación de un documento final preparado por altos funcionarios en dos días de deliberaciones.



Conformado por 120 naciones miembros, junto a 17 estados y 10 organismos internacionales con el estatus de observador, el Mnoal cumple un rol importante en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.

