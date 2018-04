Congreso de Perú autorizó que Trump viaje a la Cumbre con 500 militares de EEUU

Donald Trump Credito: AFP

05-04-18.-El Congreso del Perú autorizó la noche del martes el ingreso de dos helicópteros y más de 500 militares de Estados Unidos como seguridad del presidente Donald Trump, quien asistirá a la Cumbre de las Américas del 13 al 14 de abril en Lima, según reseña la agencia AFP.



"El cuerpo militar está compuesto por 114 efectivos y 454 miembros de la Fuerza Aérea. Ingresarán con equipo militar, armamento y dos helicópteros y permanecerán 18 días", detalló la oficina de prensa del legislativo peruano en su cuenta Twitter.



La llegada de Trump a Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas, es la primera visita que realiza a la región el inquilino de la Casa Blanca. Tras su paso por Lima viajará a Colombia, donde permanecerá dos días.



Los militares estadounidenses son descritos "como miembros de seguridad del mandatario de los Estados Unidos", según la resolución legislativa 2607, que obtuvo 80 votos a favor, 17 en contra y una abstención.



Las fechas en que permanecerán en el país no se mencionan, pero fuentes parlamentarias indicaron a periodistas que el permiso abarca del 1 al 18 de abril. En ese lapso, no se descarta que eventualmente los militares estadounidenses participen en maniobras con sus pares peruanos.



Legisladores oficialistas del gobernante Peruanos por el Kambio (derecha) y de la opositora Fuerza Popular (derecha, populista) se pronunciaron a favor y alegaron que la decisión del Parlamento no cede soberanía de Perú ni da paso a una intromisión militar en el país, según la gaceta de prensa del Congreso.



Representantes de la minoritaria bancada del izquierdista Frente Amplio votaron en contra indicando que las fuerzas armadas peruanas "son suficientes".



Perú, que estrena nuevo presidente con Martín Vizcarra tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, aun no ha informado cuántos mandatarios asistirán a la Cumbre de las Américas, tras la polémica que causó la decisión de Lima de excluir del evento al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



El nuevo canciller peruano, Néstor Popolizio, reiteró que Maduro quedó fuera por "imposibilitar elecciones libres y justas (en Venezuela), que cuenten con legitimidad y credibilidad".



La Cumbre de Las Américas debatirá sobre la gobernabilidad en la región en un contexto de escándalos de corrupción y tomará acuerdos que "buscan fortalecer los mecanismos regionales de lucha contra la corrupción en el hemisferio", según la cancillería peruana.