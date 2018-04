Siria aboga por reforzar la unidad del Movimiento de Países No Alineados

Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) Credito: web

Bakú, abril 4 - Siria reclamó este miércoles unidad y fidelidad a los principios básicos de Bandung, en el marco de la XVIII reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) en esta capital de Azerbaiyan, con participación de representantes de 120 países.



Al comentar los posibles mensajes que debe enviar este encuentro ministerial, previo a la cumbre de la Mnoal en esta urbe, en 2019, el representante de Siria en la ONU, Bashar Jaafari, enumeró al menos cinco puntos esenciales de gran actualidad, en declaraciones a Prensa Latina.



El mensaje número de esta reunión es que el Mnoal debe mantener su espíritu, es decir, ser fiel a los 10 principios fundacionales adoptados en la ciudad indonesia de Bandung, si queremos mantener vivo ese movimiento, apuntó Jaafari.



Para el embajador sirio, una cara conocida en la diplomacia mundial por sus enfrentamientos en el seno de la ONU a la hostilidad de Occidente, es necesario insistir en eso porque algunas naciones olvidaron tales principios, lo cual lleva al debilitamiento del movimiento en estos últimos años, opinó.



Un segundo mensaje sería como desarrollar el papel jugado por el movimiento al nivel internacional, pues el Mnoal de pronto se ha visto muy restringido a su papel rutinario, consideró el diplomático.



Quiero decir con esto que nos reunimos una vez cada dos o tres años, discutimos las preocupaciones comunes de todos nosotros y luego las olvidamos, es decir, no estamos lo suficientemente unidos.



Precisamente, lo que necesitamos es unirnos lo suficiente como para que lo que se decide aquí, luego lo apliquemos en Nueva York, en Ginebra, en Viena y en todas partes, apuntó.



Debemos crear un puente, una unión entre nuestros encuentros periódicos como el que realizamos ahora o la cumbre pasada en la Isla de Margarita, en Venezuela, y los foros internacionales.



El Mnoal debe estar presente en los mecanismos de ese tipo de decisiones, comentó.



El tercer mensaje para esta reunión es la necesidad de reforzar el principio de la solidaridad, pues debemos respaldarnos unos a los otros, de lo contrario, si estamos aislados, nuestros enemigos nos van a atacar uno por uno, reflexionó el funcionario sirio.



Cuando estamos unidos, a nuestros enemigos le es muy difícil intervenir en nuestros asuntos internos, estimó.



Respecto a la unidad dentro de Siria, el representante de ese país en la ONU afirmó que se busca la unidad de posiciones dentro del Mnoal respecto al diferendo en la nación levantina, pues la unidad dentro de ella es una preocupación meramente de los sirios.



Para proceder de esa forma, necesitamos un apoyo del Mnoal a la unidad de Siria, algo que les concierne no solo a nosotros, sino a cada miembro de este movimiento internacional, indicó Jaafari.



El problema ahora es que dentro del mismo movimiento del Mnoal contamos con diferentes posiciones de cómo debe funcionar los principios básicos del Mnoal, agregó.



Por ejemplo, nosotros tenemos países dentro de nuestra organización que apoyan el terrorismo y la idea de contar con bases militares foráneas, lo cual va en contra de los principios de Bandung, señaló.



Además, existen gobiernos de naciones del Mnoal que intervienen en los asuntos internos de otros estados y eso también contradice los referidos principios, afirmó el diplomático.



Contamos con desafíos dentro del propio movimiento y necesitamos unirnos para ser más fuertes, aconsejó.



La reunión ministerial transcurre esta jornada a nivel de Altos Representantes y este jueves sesiona a nivel de ministros de Relaciones Exteriores.



Para el viernes próximo, se espera la aprobación de la Declaración Final de Bakú.