Brasil: Diputado de PT pide prisión para general que abogó por un golpe de Estado

Brasilia, abril 4 - El diputado brasileño del Partido de los Trabajadores (PT) Jorge Solla demandó este martes la prisión preventiva del general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, quien defendió una reacción de las Fuerzas Armadas si la Corte Suprema concede un habeas corpus a Lula.



Solla alegó en su apelo al presidente, Michel Temer, al ministro de Defensa, Joaquim Silva y Luna, y al fiscal general de la Justicia Militar, Jaime de Cassio Miranda, que las declaraciones del general de la reserva configuran el delito de conspiración contra la nación, previsto en el Código Penal Militar, artículo 152.



Esto es muy grave, estamos viviendo una amenaza pública de golpe militar, enfatizó el legislador petista en declaraciones amplificadas por el diario digital Brasil 247.



Solla remarcó que 'cuando una Corte Suprema es amenazada de golpe militar si toma una decisión respecto a la Constitución, eso en ningún lugar del mundo puede ser llamado democracia'.



En declaraciones formuladas al diario Estado de Sao Paulo, y refiriéndose al juzgamiento de este miércoles en Supremo Tribunal Federal (STF) de la solicitud de habeas corpus presentada por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el alto oficial dijo que si eso sucede sólo quedaría el recurso de la reacción armada.



Para el general de la reserva, si el STF mudara su posición favorable a la prisión una vez agotados los recursos en segunda instancia -la cual contraría la Constitución- y concediera el habeas corpus a Lula estaría actuando como 'inductor' de la violencia entre los brasileños y 'propagando la lucha fratricida' en vez de atenuarla.



En tal caso, expresó Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, es deber de las Fuerzas Armadas restablecer el orden; aunque no creo que llegaremos hasta allá, vaticinó.



Las alarmantes declaraciones fueron también repudiadas por el precandidato presidencial del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), Guilherme Boulos, quien calificó de 'absurdo' que un general de la reserva defienda un nuevo golpe militar si Lula fuera candidato en las elecciones de octubre próximo.



'¿Estamos en abril de 2018 o en 1964?', cuestionó Boulos a través de su cuenta en Twitter , en alusión a la asonada golpista de ese último año que depuso al presidente democráticamente electo Joao Goulart y estableció una dictadura que se prolongó por más de dos décadas.



En septiembre del pasado año otro general y miembro del Estado Mayor del Ejército, Antonio Hamilton Martins Mourao, insinuó la posibilidad de una intervención militar para poner fin a la agudizada crisis política por la que atraviesa Brasil.



'Si tiene que haber (intervención), habrá', aseguró el alto oficial durante una conferencia en la Logia Masónica Gran Oriente, en la cual subrayó que 'nuestro compromiso es con la nación, con la patria, independientemente de que seamos aplaudidos o no'.



Provocan temor y tristeza los hechos que vive cotidianamente Brasil, manifestó el general e indicó que en su visión -con la cual coinciden sus compañeros del alto mando del Ejército, dijo- estamos en una situación de 'aproximaciones sucesivas' hasta llegar al momento en que las instituciones solucionen el problema político.



En caso contrario, remarcó, 'llegará la hora en que tengamos que imponer una solución y esa imposición no será fácil. Habrá problemas, pueden tener seguridad' de eso, insistió.

