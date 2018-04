(AUDIO) General del Ejército de Brasil amenaza con un golpe militar si Lula no va preso

El general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa-Lula da Silva Credito: NODAL

03-04-18.-El general de ejército de la reserva Luiz Gonzaga Schroeder Lessa afirmó ante la prensa que si el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil no encarcela al expresidente Luiz Inacio Lula da Silva por corrupción actuará como "inductor" de la violencia "propagando la" lucha fratricida, en vez de suavizarla ".



Incluso el militar aseguró que en caso de que Lula logre- tras su condena por corrupción en la Operación Lava Jato- ser candidato presidencial y ganar las elecciones, no quedará otra opción que la intervención militar.



"Si ocurre que [Lula] tiene tanta racha y cambia la ley no queda otro recurso que la reacción armada. Ahí es el deber de la Fuerza Armada restaurar el orden. Pero no creo que lleguemos a ese punto", precisó Gonzaga Schroeder Lessa en diálogo con la radio BAND AM, de Porto Alegre.



Las declaraciones de Schroeder Lessa no son las únicas de sus compañeros de armas. Otro general, Paulo Chagas, afirmó que “nuestro objetivo es evitar que se cambie la ley y que el jefe de una organización criminal, condenado a 12 años de prisión, circule libremente, pregonando el odio y la lucha de clases”.



Por su parte, desde el Ejército de Brasil comunicaron que las declaraciones del General corresponden a "opiniones personales" y que no habla en nombre de esa fuerza.