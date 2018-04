(VIDEO) Gobierno ecuatoriano rechaza divulgación de video de periodistas secuestrados

El equipo de periodistas secuestrados del diario El Comercio Credito: Captura

03-04-18.-El Gobierno ecuatoriano rechazó hoy la difusión de un video en el que aparecen los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio secuestrados el 26 de marzo y pidió un uso responsable de la información que no torpedee los esfuerzos de mediación, reseña la agencia Efe.



“El Gobierno Nacional ante la difusión de un video por parte de un medio de comunicación colombiano, en el que se expone a los tres integrantes del equipo periodístico secuestrado, expresa su profundo malestar y rechazo”, indica el Ejecutivo en un comunicado difundido hoy por la Secretaría de Comunicación.



En el video, que dura 22 segundos, los secuestrados aseguran que sus vidas están en las manos del presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, y que sus captores piden “el intercambio” de tres de sus compañeros “detenidos en Ecuador” para dejarlos en libertad.



En el comunicado, el Gobierno hace un llamamiento a que se ha un uso responsable de la información.



“El bienestar de los ciudadanos y sus familias es prioridad para nuestro Gobierno, por esta razón el manejo de la información ha sido y seguirá siendo absolutamente responsable y coherente con los procesos en marcha para la liberación de nuestros conciudadanos”, señaló.



Urgió a los medios ecuatorianos a ejercer responsabilidad en el tratamiento informativo sobre el caso, al tiempo que censuró la emisión del video por parte del medio colombiano.



“Rechazamos enérgicamente la mediatización del vídeo por parte del canal de televisión colombiano y reiteramos nuestro pedido a los medios de comunicación nacionales para un uso responsable y correcto de la información, que no lesione a los familiares, ni afecte de modo alguno el proceso de investigación”, insistió el Gobierno.



Por último, el Ejecutivo ecuatoriano afirmó que “realiza todos los esfuerzos necesarios, a través de las unidades especializadas” para lograr la puesta en libertad de los tres nacionales capturados hace más de una semana.



“Señor presidente Lenin Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas, nuestras tres vidas para ir sanos y salvos a Ecuador”, afirmó en el video el periodista Javier Ortega.



Agregó que sus captores están pidiendo también “la anulación de ese convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo”.



El equipo del diario El Comercio, integrado por Ortega (32 años), el fotógrafo Paúl Rivas (45) y el conductor Efraín Segarra (60), fue secuestrado en la frontera entre Ecuador y Colombia y desde entonces no habían trascendido noticias de ellos.



El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Alberto Mejía, atribuyó la semana pasada la autoría del secuestro a disidentes de las FARC.