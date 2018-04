Azerbaiyán: Comienza en Bakú conferencia ministerial del Mnoal a nivel de altos funcionarios

Mnoal

Bakú, abril 3 - La presentación de la agenda de la conferencia ministerial del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), a cargo de Venezuela, que ocupa la presidencia pro tempore de ese foro, signa este martes las sesiones inaugurales de esta cita que se extenderá aquí hasta el próximo viernes en la capital de Azerbaiyán



Luego tendrán lugar en el mismo Centro de Congresos de Bakú las deliberaciones de altos funcionarios en representación de los 120 naciones miembros del mecanismo integracionista.



Los principales debates se sostendrán en tres comisiones: una de ellas sobre asuntos políticos, otra acerca de los temas económicos y una tercera en torno a los problemas sociales del planeta.



De manera paralela los expertos trabajarán en los contenidos de la Declaración Final de Bakú, que evaluarán y aprobarán los días jueves y viernes las representaciones de las diferentes cancillerías del Mnoal y de los organismos internacionales, observadores de esta estructura multilateral.



El programa prevé además la discusión y aprobación de una declaración en solidaridad con el pueblo de Palestina, asediado constantemente por Israel con el auspicio de Estados Unidos.



A la reunión de la capital azerbaiyana, preparatoria de la XVIII Cumbre a nivel de jefes de Estado y/o de Gobierno de Mnoal, que será en Bakú en 2019, asisten unos 800 funcionarios y 150 periodistas de medios nacionales y extranjeros, según precisó el vocero de la cancillería local, Hikmat Hajiyev.



Conformado por 120 naciones miembros, junto a 17 estados y 10 organismos internacionales con el estatus de observador, el Mnoal cumple un rol importante en el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.



En 2011, durante la XVI Conferencia Ministerial realizada en la isla de Bali (Indonesia), la República de Azerbaiyán se unió al foro tercermundista como nación observadora y en esta edición integrará ese bloque como Estado miembro.



El próximo año Azerbaiyán recibirá de manos de Venezuela la presidencia pro tempore del Movimiento, el cual encabezará hasta 2022.



Los historiadores consideran la Conferencia Afro-Asiática de Bandung como el antecedente más inmediato en el camino hacia la creación del Mnoal.



Esa conferencia se celebró del 18 al 24 de abril de 1955 y reunió a 29 jefes de Estado de la primera generación postcolonial de líderes de los dos continentes, con el objetivo de identificar y evaluar los problemas mundiales del momento, fijar un camino hacia la coexistencia pacífica y el respeto mutuo entre todas las naciones.



En esa ocasión se enunciaron los principios que deberían gobernar las relaciones entre las naciones grandes y pequeñas, conocidos como los 'Diez Principios de Bandung', adoptados después como los objetivos de la política de no alineamiento y los criterios centrales para su funcionamiento.



En 1961, se creó el Movimiento de Países No Alineados en la I Conferencia Cumbre de Belgrado, celebrada del 1 al 6 de septiembre de 1961. A esa cita asistieron 28 países (25 países miembros y tres observadores), principalmente nuevos estados independientes, y esa reunión tuvo una conferencia preparatoria celebrada en la ciudad de El Cairo, Egipto.