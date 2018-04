México: López Obrador arranca la campaña electoral con 18 puntos de ventaja

Andrés Manuel López Obrador Credito: Reuters

02-04-18.-El candidato de la izquierda a la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador tiene una ventaja de 18 puntos antes de las elecciones del 1 de julio, según un sondeo publicado este lunes al inicio de una campaña formal.



López Obrador, que dio inicio a su campaña el domingo, tiene el 38% de los votos, según la encuesta de Parametria, publicada por Reuters. En la encuesta previa tenía un 35%.



Una victoria de López Obrador podría marcar el comienzo de un gobierno mexicano menos acomodado hacia Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha avivado las tensiones comerciales con México y se ha mostrado agresivo a la hora de frenar la inmigración.



López Obrador respaldó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero su plan para revisar los contratos petroleros recién emitidos provocó temores de que disuadiría la inversión extranjera.



Dos candidatos expulsados



Uno de los factores que pareció extender su ventaja fue la expulsión de dos aspirantes independientes candidatos a la presidencia por no alcanzar el número requerido de firmas. Es por ello que la encuesta anterior no es una comparación exacta porque incluía a los candidatos ahora descalificados.



Ni el segundo mejor posicionado, Ricardo Anaya, ni el tercero, José Antonio Meade, han mostrado ninguna señal de ponerse en contacto con el exalcalde de la Ciudad de México, López Obrador.



"López Obrador está rompiendo su techo... está creciendo de una manera que no se esperaba", afirmó el fundador de Parametria, Francisco Abundis.



Anaya, candidato de la coalición de derecha a izquierda "Por México en el frente", tiene el 20% de las preferencias de voto, en comparación con el 21 en la encuesta anterior.



El exministro de Finanzas Meade, candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), se mantuvo en el 16% de los votos, mientras que la candidata independiente Margarita Zavala subió al 13% de los votos tras el 10% anterior.



El candidato más joven, Anaya, de 39 años, lanzó su campaña el jueves, presentándose como una alternativa progresista tanto para el impopular PRI como para el liderazgo personalizado de López Obrador.



Meade destacó, el domingo al presentar su campaña, su experiencia en el gobierno bajo dos partidos políticos diferentes, algo inusual en la política mexicana.



Exige respeto a Trump



Pero la atención se centró principalmente en López Obrador, quien adoptó un tono más nacionalista en su discurso en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, exigiendo respeto del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



También repitió la promesa de cancelar el nuevo aeropuerto de 13 miles de millones de dólaresde la Ciudad de México, el proyecto de infraestructura más grande del país.



Todas las encuestas importantes muestran a López Obrador muy por delante, y la mayoría destaca el crecimiento de su liderazgo, aunque Parametria le da la mayor ventaja. Una encuesta en marzo puso a Meade en el segundo lugar, aunque la mayoría muestra a Anaya delante de él.



Se ha vuelto a prestar atención a qué partido tendrá influencia en el Senado y la Cámara Baja del Congreso, y algunos creen que el partido de López Obrador, el Movimiento Nacional de Regeneración, podría ganar la mayor parte en ambos.



El primer debate televisivo entre los candidatos el 22 de abril podría ser determinante.



El 13% de los encuestados respondieron que no sabían o que no podían elegir un candidato en la lista. La encuesta de 800 personas tuvo un margen de error de 3.5 puntos porcentuales. Fue hecha cara a cara del 23 al 28 de marzo, antes de que las campañas comenzaran oficialmente.