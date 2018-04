'Borran' a Rex Tillerson del sitio web del Departamento de Estado de EEUU

Ex secretario de Estado de EE.UU. Rex Tillerson Credito: Aporrea.org

2 abril 2018 - En la página web del Departamento de Estado de EE.UU. no figuran desde este sábado distintas menciones del ex secretario de Estado Rex Tillerson, informa ABC.



En concreto, el enlace 'Secretario de Estado Tillerson', situado en la parte superior de la página principal, ahora no lleva el apellido del alto funcionario sustituido y cuando se marca el link se abre una página informativa en la que puede leerse que el subsecretario de Estado, John Sullivan, "se convirtió en secretario de Estado en funciones el 1 de abril de 2018".



El mensaje viene acompañado por una foto de Sullivan firmando sus documentos de nombramiento como subsecretario en junio de 2017, sin ofrecer ninguna explicación de su nombramiento como secretario de Estado en funciones.



Además, en el portal del Departamento de Estado desaparecieron momentáneamente los enlaces de discursos, viajes oficiales y otros eventos en los que había participado Tillerson, que fueron sustituidos por los de Sullivan. El enlace a la biografía del ex secretario de Estado mostraba el mensaje: "lo sentimos, esa página no puede ser encontrada".



Al ser notificado sobre este último cambio, el Departamento de Estado de EE.UU. ha restablecido la página con datos biográficos de Rex Tillerson, así como otras páginas relacionadas con el alto funcionario, señala ABC.



El 13 de marzo, Donald Trump anunció abruptamente en su cuenta de Twitter la destitución de Rex Tillerson al frente de la Secretaría de Estado y designó en su lugar al director de la CIA, Mike Pompeo.



El nombramiento de este último, que aún tiene que ser votado por el Senado, probablemente tendrá lugar este mes de abril. Hasta entonces John Sullivan desempeñará el cargo del secretario de Estado en funciones.

La fuente original de este documento es:

Actualidad.rt (https://actualidad.rt.com/actualidad/267234-tillerson-borrar-departamento-eeuu)